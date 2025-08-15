La reversión de un clásico: cómo hacer pastel de polenta con salsa bolognesa

Cuando el frío aprieta, nada como una comida al horno que te abrace desde el primer bocado. El chef Paco Almeida lo sabe, y por eso compartió en su cuenta de TikTok una reversión bien potente del clásico pastel de papas: pastel de polenta con bolognesa. El video ya acumula más de 14 mil likes y se volvió tendencia por lo simple, sabroso y rendidor.
Con una base cremosa de polenta enriquecida con queso sardo y un relleno de carne picada con vegetales y tomate, esta receta es perfecta para preparar una fuente grande y compartir en familia. Además, se puede freezar en porciones o recalentar al otro día sin que pierda sabor.
Qué ingredientes se necesitan para hacer pastel de polenta y bolognesa
Para la polenta:
- 400 g de polenta
- 500 cc de caldo de verduras
- 1 taza de leche
- 50 g de manteca
- 50 g de queso sardo rallado
Para el relleno de carne:
- 1 cebolla
- 1 morrón
- 1 zanahoria
- 500 g de carne picada
- 250 cc de puré de tomate
Extras para el armado:
- Rodajas de muzzarella
- Queso rallado
Paso a paso, cómo preparar pastel de polenta con bolognesa
- En una olla, herví el caldo con la leche.
- Sumá la polenta en forma de lluvia, revolviendo constantemente.
- Cuando espese, agregá la manteca y el queso sardo rallado.
- Aparte, salteá la cebolla, el morrón y la zanahoria picados.
- Incorporá la carne picada y cociná hasta que esté dorada.
- Agregá el puré de tomate y cociná a fuego bajo por unos minutos.
- En una fuente profunda, colocá una capa de polenta, el relleno de carne, rodajas de muzzarella, y cubrí con más polenta.
- Espolvoreá con queso rallado y llevá al horno a 180 °C por 25 minutos.
Esta receta es un gol de media cancha para el invierno, fácil de hacer y perfecta para repetir.