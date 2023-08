Julio Buffarini y el “ahora me toca ser un hincha más”; y qué dijo Javier Gandolfi sobre su salida de Talleres

“Me voy triste porque vine con la expectativa de terminar mi carrera acá, pero es fútbol y es muy dinámico. Yo quiero seguir jugando: no he hablado con nadie, porque no esperaba este final en Talleres”. La reflexión pertenece a Julio Buffarini, quien no seguirá en el club de barrio Jardín, en una salida en común acuerdo con la dirigencia, que todos modos no fue la deseada.

“Saben lo que significa Talleres para mi. Agradecerles a todos. Ahora me toca ser un hincha más en la tribuna, apoyando”, aseguró el Chacho, quien con 35 años transita la parte final de su extensa carrera. Había regresado al club a mediados de 2022, desde España.

La despedida de Julio Buffarini de Talleres. Sus compañeros e hinchas homenajearon al volante, que deja al Matador. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Siempre voy a desear lo mejor para Talleres. Fueron seis meses complicados por no jugar y todas las cosas que pasaron, mis compañeros estuvieron siempre, son un grupo humano muy bueno”, aseguró Buffa.

Y tuvo un párrafo aparte para el público de Talleres, que lo ovacionó: “Eran otras épocas en que me toco debutar, un momento complicado... Pero la gente siempre estuvo y se merecen este presente. El cierre tiene un sabor agridulce, me quedaba un año y medio de contrato y mi idea era retirarme acá, puntualizó.

JAVIER GANDOLFI Y LA DESPEDIDA DE JULIO BUFFARINI

Gandolfi, DT de Talleres, en el cotejo ante Huracán. (Facundo Luque / La Voz).

“Buffarini es un referente, un ídolo de la institución y se lo respetó siempre. Si no jugó, fue porque yo creí que había un jugador en mejores condiciones que él”, fue la explicación de Javier Gandolfi, entrenador de Talleres, sobre la falta de continuidad del lateral volante, que desencadenó su partida. De hecho, tampoco ingresó desde el banco contra Huracán.

LOS REFUERZOS QUE FALTAN EN TALLERES Y LA COPA ARGENTINA

“Cobija” Gandolfi se refirió a los refuerzos que faltan por llegar a Talleres. “Como dijo Andrés (por Fassi), nos faltan tres o cuatro jugadores para completar el plantel. Va a venir un lateral izquierdo, para competir con (Juan Carlos) Portillo, más allá de que estamos muy contentos con su trabajo y él también”.

“Sobre la victoria ante Huracán, señaló: “El primer tiempo, ante un rival que vino a hacer su trabajo con una línea de cinco, tuvimos situaciones claras de gol y fuimos bastante superiores. Y en el segundo tiempo se emparejó: no sufrimos, pero no estuvimos claros”.

Y también se enfocó en el cruce con Colón de Santa Fe, este miércoles por octavos de final de la Copa Argentina en Mendoza. Con luz de alerta por las salidas de Nahuel Bustos y Matías Catalán, quienes no están al cien por ciento.

“Nahuel sintió que se iba a cargando el posterior y Catalán el cuadriceps. Los evaluaremos para el miércoles”, detalló el técnico de Talleres. Los reemplazó en la segunda etapa con Lucas Suárez y el delantero recién llegado, Tomás Molina.