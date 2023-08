Lucas Passerini convirtió de nuevo para Belgrano: un gol que lo pone en el historial

Belgrano estuvo muy cerca de ganarle a San Lorenzo en el Bajo Flores, en un partido que finalizó 2-2 y mostró nuevamente las dotes goleadores de Lucas Passerini, el delantero que llegó a Alberdi para reemplazar a Pablo Vegetti.

Passerini anotó el 2 a 1 con el que el Pirata dio vuelta el marcador en el segundo tiempo, a los 16 de la segunda etapa. Y se convirtió en el primer refuerzo de Belgrano en convertir en los dos primeros partidos de un torneo de AFA. Los dos anteriores habían sido en el triunfo sobre Estudiantes de La Plata (estadísticas Gastón Trucco @gastontr16 en Twitter).

Belgrano no logró aguantarlo y empató en el final con San Lorenzo por la Copa de la Liga (Federico López Claro) Foto: Federico López Claro

El delantero formoseño es uno de los goleadores de la Copa con tres tantos, al igual que Adan Bareiro (San Lorenzo), Luciano Gondou (Argentinos) y el Toro Gonzalo Morales (Unión de Santa Fe).

LUCAS PASSERINI Y QUE SE DIJO CON RAFA PÉREZ, EX TALLERES

El goleador de Belgrano se cruzó con Rafael Pérez, zaguero de San Lorenzo y ex Talleres. “No pasa nada, son cosas que quedan dentro de la cancha. Lo busqué un poco porque sabía que estaba amonestado. Nos boqueamos los dos, pero no pasa nada”, explicó Passerini.

Sobre el partido, en el que a Belgrano se le escapó el triunfo sobre el final, opinó: “Es un punto que sirve y ahora hay que descansar porque el miércoles nos toca nuevamente con ellos. Además, después volvemos a jugar en nuestra casa donde debemos hacernos fuertes”.

En declaraciones a Cadena 3, remarcó: “Trabajé para esto y entreno para conseguirlo. Uno se prepara para estar allí, cuando tuve la oportunidad de venir a Belgrano no lo dudé, porque estaba en una etapa de mi carrera con experiencia y rodaje. Aspiramos a escalar posiciones a consolidarnos en Primera y buscar entrar en una copa internacional”.

Y completó: “Se puede tener un poquito de suerte, pero sin entrenar, meter y esforzarse no se te van a dar las cosas. Me agarra con muchas ganas este presente y este desafío que es ponerme la nueve de Belgrano que vistió Pablo (Vegetti)”.

BELGRANO CORTÓ LA RACHA COMO VISITANTE

Hacía seis partidos que Belgrano no convertía goles en condición de visitante, con cinco derrotas y un empate. El gol de Juan Barinaga, a los 9 de la segunda etapa ante San Lorenzo, fue el primero después 723 minutos y de los dos que anotó Pablo Vegetti en la victoria sobre Gimnasia en La Plata por 2 a 0, el pasado 15 de abril (estadísticas Mauricio Cóccolo @mauricoccolo en Twitter).