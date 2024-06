Desde la piscina, La Joaqui paralizó TikTok con una microbikini y dejó sin palabras a sus fans

La Joaqui marca tendencia a cada paso que da y jamás pasa desapercibida. Tiene récords de reproducciones en plataformas como Spotify y enamora con cada canción nueva que lanza. Es una de las cantantes de RKT más importantes de la escena musical argentina.

La insólita manera de la Joaqui para promocionar su nuevo lanzamiento Foto: Instagram

Su estilo es único y no conoce de límites. Audaz y jugada encandila con su sello único. Muchas veces juega al límite de la censura y muestra mucha piel. Combina estilos a la perfección y sabe como captar la atención de todos.

Revoluciona TikTok e Instagram con cada publicación que comparte con sus seguidores. Pasos de baile muy jugados y outfits ultra sensuales son los protagonistas de sus fotografías y videos.

La Joaqui paralizó Instagram posando con un body total black ultra sensual Foto: INSTAGRAM

La Joaqui compartió un video cargado de sensualidad. Allí se la puede observar disfrutando de una espectacular piscina. La cantante de RKT posó con un traje de baño infartante que enamoró a todos sus fans y causó sensación.

La Joaqui encendió Instagram con un corpiño ultra escotado que hizo alucinar a sus fans Foto: instagram

La artista de RKT posó con una espectacular microbikini en color total black. La parte superior, un corpiño estilo top mega escotado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada.

El look de microbikini y body chain de La Joaqui. Foto: desconocido

Complementó el look llevando el cabello suelto y muy poco maquillaje. Un look ideal para disfrutar de la piscina. La publicación revolucionó a sus seguidores y los mensajes de cariño no tardaron en llegar.

La Joaqui fue por todo y posó con un traje de baño que enamoró a todos sus fans

La cantante de RKT pisa fuerte en la escena musical argentina. Su estilo no conoce de límites y está al tanto de cada novedad del mundo de la moda. Ninguna tendencia se le escapa y siempre enamora con sus outfits jugados en TikTok e Instagram.

Desde la piscina, La Joaqui brilló interpretando una canción mirando a cámara y posando con una sensual microbikini en color negra. Una prenda con mucho escote que capturó la mirada del público.