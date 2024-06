La Joaqui se manifestó en ropa interior en plena Avenida 9 de Julio: la insólita manera de promocionar su nueva canción

La Joaqui es una cantante argentina de 29 años, que comenzó su carrera en el rap y en las competencias de freestyle, y más tarde, empezó a lanzar sus canciones como solista. Su éxito comienza en 2021, donde la colocan como una de las referentes femeninas del género RKT.

El éxito musical de La Joaqui Foto: instagram

La Joaqui comenzó el 2024 con mucha música, ya lanzó “Dios me perdone”, “Te vas a arrepentir” con Damas Gratis, “Besinho” con Peipper, “Sin Valentín” con Roze Oficial y Dj Tao, “Bellaqueria” junto a Ovy On The Drums y Myke Towers, “Kitty” junto a Kenia OS, “Santurrona” y “Coquette Remix” junto a Briella y Yami Safdie.

En esta oportunidad, la Joaqui está promocionando su próxima y novena canción del año “Turra y bandida” con la producción de Ovy On The Drums. “¿Quién dijo que las turras no se enamoran?”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

La insólita manera de la Joaqui para promocionar su nuevo lanzamiento Foto: Instagram

La Joaqui se puso una peluca rubia, rompa interior negra y con una pancarta que decía: “Aposte todo por amor” y “Turra y bandida”, se animó a caminar por plena 9 de julio y con el obelisco de fondo para promocionar su nueva canción.

“Turra y bandida”, la segunda colaboración de la Joaqui con el productor colombiano, se estrenará el próximo jueves 20 de junio. “Yo que juré que nunca iba a enamorarme… Esa es la ley del karma, ya perdí la calma y no me di ni cuenta. Muchas ganas de beber, hoy te voy a comer, hoy vengo suelta”, cantó en el adelanto de la canción.

La Joaqui promocionó su nueva canción en ropa interior y con una pancarta en la 9 de julio Foto: Instagram

¿Cuándo comenzó la relación entre La Joaqui y Luck Ra?

La Joaqui y Luck Ra, el cantante cordobés de 25 años, iniciaron una relación en febrero de 2024, y la referente del RKT comentó que se enamoró por primera vez, y su próxima canción, “Turra y bandida”, daría contexto a este primer enamoramiento. El cordobés le comentó el posteo y escribió: “Dale”, repleto de corazones.