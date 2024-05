La Joaqui reveló cómo conquistó y encaró a Luck Ra: “A mí me gusta...”

La Joaqui es una cantante argentina y una de las referentes femeninas del RKT, tiene 29 años y comenzó a dedicarse a la música desde su juventud, a través de las batallas de freestyle, y más tarde, decidió lanzarse como solista y dedicarse a lo que más ama.

A finales de abril, la Joaqui confesó que se encontraba enamorada y que estaba sintiendo cosas que nunca antes le habían pasado. De todas maneras, la cantante no dio detalles de con quién estaba teniendo una relación amorosa.

La Joaqui y Luck Ra, y una reciente relación Foto: Web

Sin embargo, con el paso de los días, surgieron los rumores de que se trataba de Luck Ra, el cantante cordobés de 25 años, famoso por sus hits “La Morocha” y “Hola, perdida”. Tiempo más tarde, salieron a la luz fotografías de los cantantes juntos y la Joaqui misma confirmó el romance.

En esta oportunidad, la Joaqui visitó “Nadie dice nada” de Luzu TV y reveló detalles de su reciente relación con Luck Ra. Como principal, destacó que se encuentra muy feliz y enamorada, y a pesar de que le cuesta mostrar sus sentimientos, que pasó de ser una “bandida” a una fundamentalista de la monogamia.

Luck Ra y La Joaqui, y la primera vez que se mostraron juntos Foto: Instagram

Cómo comenzó la relación de La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui comentó que se estuvo conociendo por tres meses con Luck Ra y que durante ese tiempo nunca se dieron un beso. Tenían citas, miraban películas, cenaban y merendaban juntos, pero nada más. La cantante contó que ella cada día se enamoraba más, pero que pensaba que él solo la quería como amiga.

En la última cita que tuvieron antes de comenzar una relación, la Joaqui contó: “Merendamos, cenamos, vimos dos películas. Yo no quería ni ver la película, tenía ganas de darle un besito”, ambos mostraban mucha timidez y por lo cual, no concretaban. A la hora de irse a dormir, la Joaqui tomó coraje y le dijo a Luck Ra: “Perdóname, a mí me gusta dormir en tanga”, y a partir de ello, comenzó el romance.