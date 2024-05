La Joaqui reveló por qué prefiere mantener su relación con Luck Ra en privado: “Me lo van a...”

La Joaqui es una cantante argentina de 29 años y actualmente, una de las más populares dentro del género urbano y referente femenina del RKT. Desde su salto masivo a la fama en 2022, llamó la atención por su personalidad y por sus letras sin filtro, directas y acompañadas de melodías pegadizas.

En cuanto a Luck Ra es un cantante y compositor argentino de 25, que al igual que La Joaqui comenzó su carrera orientada al freestyle y más tarde se lanzó como solista. En 2023 ganó gran reconocimiento y sus canciones se volvieron hits, como “La morocha” y “Hola, perdida”, ambas orientadas a géneros tropicales.

Luck Ra y La Joaqui cuando se mostraron juntos por primera vez Foto: Instagram

Los rumores de romance entre La Joaqui y Luck Ra comenzaron tras comentarios que se realizaban en diferentes posteos. Luego, la cantante confirmó que estaba enamorada en “Nadie dice nada”, el programa de Luzu TV, y al final, ambos se mostraron juntos en boliches y más tarde en el show del cordobés.

La Joaqui enamorada de Luck Ra Foto: Instagram

Tras los rumores y conjeturas que se realizaron alrededor de La Joaqui y Luck Ra en las redes sociales, y que además, ninguno de los dos daba una confirmación oficial, sino que solo indicios, la cantante de RKT decidió hablar por primera vez.

La Joaqui reveló por qué no habla de su relación con Luck Ra

Durante la presentación de su último sencillo, “San Turrona”, La Joaqui fue entrevistada y le preguntaron qué pasa con Luck Ra, y ella respondió con mucha ternura: “Pienso que es el chico más bueno y más lindo del mundo”.

La Joaqui habló por primera vez sobre Luck Ra Foto: Web

Luego, La Joaqui explicó por qué no quiere hablar de su relación con el cantante cordobés: “No quiero contar mucho por qué si todos se dan cuenta de lo bueno que es, me lo van a robar. Entonces, no puedo contar mucho”, entre risas y a modo de chiste, para no dar más detalles del vínculo.