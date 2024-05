En Instituto nadie quiere nombrar la “lesión maldita” pero lo de Alarcón preocupa

La gran victoria de Instituto sobre Sarmiento en Junín por la fecha uno del Torneo de Liga Profesional este viernes, se vio empañada en parte por la lesión del capitán Fernando Alarcón, quien pidió el cambio a los 20 minutos del complemento, por el golpe en la rodilla izquierda.

Con inequívocos gestos de dolor e impotencia, el Palomo se quedó en el banco con hielo en la rodilla izquierda. Se la golpeó al saltear a cabecear contra Mónaco, delantero del conjunto local, y caer mal. Debió salir arriba del carrito de la sanidad.

PREOCUPACIÓN EN LA GLORIA - Alarcón cayó mal y salió con mucho dolor en su rodilla izquierda.



“No vamos a nombrar esa lesión (rotura de ligamentos cruzados), porque ojalá que no sea”, declaró el presidente Albirrojo, Juan Manuel Cavagliatto, en los micrófonos de Cadena 3. “La verdad parece que es grave. Habrá que hacerle una resonancia, y esperar que no lo sea tanto”, añadió el directivo, tratando de ser optimista.

Alarcón y su salida por lesión. (Captura).

“Lo del Palomo Alarcón lo iremos viendo en la semana con los estudios del cuerpo médico. Tenía un golpe fuerte en la rodilla. Esperemos el lunes o martes los resultados de los estudios”, señaló a su vez Diego Dabove, técnico de Instituto.

OPERARON A ROBERTO BOCHI Y SE PIERDE TODO EL SEMESTRE

Roberto Bochi, otro de los referentes del plantel de Instituto, pasó por el quirófano el jueves último, por la ruptura del tendón rotuliano de la rodilla derecha, en el amistoso disputado con Independiente Rivadavia de Mendoza en La Agustina.

Roberto Bochi, jugador y símbolo del Instituto de Dabove. (Archivo).

Al volante central de 36 años la recuperación le demandará entre cinco y seis meses, por lo que Instituto analiza buscar un reemplazante en el mercado de pases.