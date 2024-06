El día que Karina La Princesita invitó a Eugenia Quevedo al escenario: “Tiene una voz...”

Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos (LBC) obtuvieron el Gardel 2024 al mejor álbum de cuarteto, que también tuvo como candidatos a Magui Olave y Ulises Bueno. El ascenso de la cordobesa sorprendió al mundo del espectáculo y se hizo viral un video que recuerda el día que Karina la Princesita invitó al escenario a la incipiente artista.

VIDEO: EL DÍA QUE KARINA LA PRINCESITA CANTÓ CON EUGE QUEVEDO

“Yo soy una chica que no siente competencia con otras mujeres. Si canta bien, yo la aplaudo”, decía Karina en un concierto que dio el 3 de julio de 2018. Antes de mencionar a Euge Quevedo, aseguró: “La veo y tiene una voz… no puede ser que no esté en la tele”.

Euge Quevedo subió al escenario “con un nudo en la garganta”, según expresó emocionada. Luego, ambas cantaron “Perdón, Perdón” de HA-ASH y dieron un gran espectáculo. El video fue compartido por la cuenta @karibebitaa_ en la plataforma TikTok.