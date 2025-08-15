Vía Córdoba / Tiempo

Anticiparon un abrupto cambio de tiempo para Córdoba: cuándo y dónde podría nevar

La Policía Caminera emitió una alerta y un especialista adelantó las áreas que se teñirían de blanco.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

15 de agosto de 2025,

Anticiparon un abrupto cambio de tiempo para Córdoba: cuándo y dónde podría nevar
Las autoridades anunciaron el ingreso de un frente frío que impactará en las temperaturas y una probable caída de nieve en determinados sectores de la provincia de Córdoba.

En la víspera de un nuevo fin de semana, desde la Policía Caminera de la provincia anticiparon un abrupto cambio de tiempo para Córdoba. El aviso es consecuencia de un reporte del Observatorio Hidrometeorológico, que indica probabilidad de nieve en algunas regiones.

Cuándo llega el abrupto cambio de tiempo para Córdoba

El ente provincial comunicó que este viernes 15 de agosto es una “jornada fresca en toda la provincia con nubosidad en aumento hacia la tarde y noche”, explicó a través de sus redes sociales.

Posteriormente, adelantó que el abrupto cambio de tiempo ocurriría en la madrugada y la mañana de este sábado 16. “Se prevé el desarrollo de lluvias/lloviznas asociados en algunos sectores con neblinas. Además, se destaca la probabilidad de presencia de aguanieve y nevadas en zonas serranas”, aclaró.

Con el abrupto cambio de tiempo para Córdoba, dónde podría nevar

Por su parte, el meteorólogo Rafael Di Marco anticipó los posibles lugares de la provincia de Córdoba donde se registraría la caída de agua nieve. La franja atraviesa principalmente el centro-oeste de la provincia de Córdoba y se aproxima a la Capital, Alta Gracia, La Calera, Villa Dolores, Sierras Grandes, Valle de Calamuchita y Valle de Punilla, siendo las últimas tres las más probables en vivir la caída de nieve.

Las zonas donde podría caer aguanieve y nieve en Córdoba.
Las zonas donde podría caer aguanieve y nieve en Córdoba.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS