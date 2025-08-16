En el final de la temporada del fútbol europeo, que volvió a la actividad este fin de semana, Julián Álvarez compartió unas divertidas vacaciones con Agustín Creevy en un paraíso de aguas turquesas. El exjugador de rugby publicó recientemente un extenso video sobre la aventura que fue una mezcla de experiencias, playas, comidas y risas.

Dónde fueron las divertidas vacaciones de Julián Álvarez y Agustín Creevy

La estrella del Atlético de Madrid y su amigo oriundo de San Luis se tomaron un merecido descanso en las playas de Formentera, España. Ambos compartieron 10 días con Emilia Ferrero, Virginia Vercelli y la hija del rugbier.

Agustín Creevy y su familia compartieron días de vacaciones con Julián Álvarez y Emilia Ferrero.

Creevy empezó a incursionar en el mundo de Youtube y compartió un “Vlog Mal Filmado” en su canal. A lo largo de los 25 minutos mostró actividades como salidas a la playa, juegos, comidas y momentos desopilantes, destacando la buena química del grupo.

El restaurante donde Julián Álvarez se encontró con Ronaldo Nazario.

Las divertidas vacaciones de Julián Álvarez y Agustín Creevy en un paraíso de aguas turquesas

Sin embargo, uno de los episodios más desopilantes quedó para el final del recorrido por las playas de Ibiza. En un restaurante repleto y a la vera del mar, Julián y otro compañero de viaje se cruzaron a Ronaldo Nazario y se tomaron una fotografía.

La foto de Álvarez con Ronaldo que Creevy no dejó pasar.

Por su parte, Creevy le reclamó al cordobés su falta de cordialidad ya que no le presentó al exdelantero de Brasil. “Me dejaron pintado como un bolu... con la cámara”, exclamó en uno de los últimos almuerzos compartidos.

Cómo es Formentera, el paraíso donde Julián Álvarez estuvo de vacaciones

Formentera es la más pequeña de las Islas Baleares de España, en el mar Mediterráneo. Es conocida por sus aguas turquesas y ambiente tranquilo y un destino popular entre celebridades por su belleza natural y privacidad.