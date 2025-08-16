Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos: resumen de noticias

Las Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos está presente en la 26º edición de la Feria de Artesanos que se lleva a cabo en el Polideportivo Municipal de Tres Arroyos, hasta el domingo 17 de agosto.

En esta oportunidad, con el mejor servicio de buffet para que disfrutes de este exitoso evento.

Además se recuerda que se encuentra a la venta la Rifa de las Colectividades con más de 1 millón de pesos en premios, que constan de:

1er premio: Estadía para cuatro personas en “La Posta del Cholo” en San Rafael, Mendoza.

2do premio: Sommier de dos plazas

3er premio: Televisor 40 pulgadas

4to premio: Kit viajero

¿CÓMO HACÉS PARA PARTICIPAR?

Podés solicitar tu número por medio de cualquiera de las 12 colectividades que integran la comisión:España, Francia, Italia, País Vasco, Líbano, Siria, Países Bajos, Dinamarca, México, Venezuela, Bolivia e Israel.

Podés escribir por privado a traves de Facebook (Colectividades Tres Arroyos) para coordinar la entrega del número

SORTEO:Domingo 12/10 en la Fiesta de las Colectividades.

Colectividades Tres Arroyos

Colectividad Española

El pasado sábado se llevó a cabo con gran convocatoria la Tarde de Té con entretenimiento y espectáculos artísticos que se desarrollaron en el Club Español.

Durante la jornada hubo juegos con importantes premios, sorteos especiales y muchas cosas ricas para degustar.

Desde la Comisión Directiva del Club Español, a traves de su presidente, Susana Fernández, agradecen a todos por el apoyo recibido para poder recaudar fondos y continuar con el sostenimiento de la Institución.

Además desde la Comisión se informa que ya se está trabajando para lo que será el próximo 5 de octubre, la edición Nº 11 de la Fiesta en Honor a la Virgen del Pilar.

Colectividad Italiana

Desde la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos se informa que el próximo miércoles 20, se llevará a cabo un nuevo encuentro de Cinema con Aperitivo.

Además el sábado 30 de agosto se realizará el Sorteo Final de la 20ª Campaña de Socio Protector que pondrá en juego los siguientes premios:

1º premio: Una vivienda (calle Brown 644 - Star- comedor, cocina -lavadero, dormitorio, baño, patio y cochera descubierta.)

2º premio: $ 10.000.000

3º premio: $ 5.000.000

4ª al 10º premio: $ 2.500.000

Colectividades Tres Arroyos

Colectividad Libanesa

El próximo domingo 24 de agosto, la Sociedad Libanesa de Tres Arroyos organiza su último Bingo Familiar con importantes premios en efectivo, y artículos donados por comercios y emprendedores de nuestra ciudad.

La cita es a las 16 horas en Avenida Rivadavia 558 y las entradas anticipadas se pueden adquirir hasta el día 20 de agosto a un valor de $ 15.000, con la cual podrás participar de un importante sorteo por una orden de compra.

La entrada incluye: serie de cartones, merienda y número para el sorteo.

Podés adquirirlas comunicándote al teléfono: 02983- 347300.

Gran Bingo en la Sociedad Libanesa de Tres Arroyos

Colectividad Francesa

El viernes 22 de agosto se llevará a cabo un nuevo encuentro del Ciclo de Filósofos Franceses que coordina la profesora Natalia Balul.

En esta ocasión se disertará sobre la vida de Simone de Beauvoir y se hablará sobre: Vejez, mujer, amantes, y rotura

La cita es a las 19 horas en instalaciones de la Alianza Francesa, Betolaza 133.

Ciclo de filósofos franceses

Colectividad Vasca

El lunes 18 de agosto a las 17 horas se celebra Olerki Eguna (día de la poesía) y desde el Centro Vasco Hiru Erreka invitan a todos los interesados a participar de una jornada de literatura en euskera abierta al público general.

La actividad -modalidad virtual- estará a cargo de la Prof. Elba Mocoroa y participarán estudiantes de todos los cursos de euskera.

Se hará hincapié sobre diferentes escritores y escritoras vascas. Para participar se solicita inscripción que puede realizarse HACIENDO CLIC ACÁ

jornada de literatura en euskera

Colectividad Holandesa

Los días miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la feria del libro infantil y juvenil “Erase una vez…”, que organiza cada año el Colegio Holandés de Tres Arroyos.

En esta oportunidad participarán la escritora Laura Escudero Tobler, psicóloga y especialista en promoción de la lectura; y Adriana Riva, periodista, escritora y editora.

Además estarán: la compañía de narración oral y escénica Al sol como la cigarra, la profesora de Filosofía,Natalia Balul; Editorial Caravana, Librería Palito y Cronopio libros y juegos.

La Feria del libro infantil y juvenil “Erase una vez...” del Colegio Holandés se realizará en septiembre

El cronograma, que se detallará más adelante, se organiza de la siguiente manera:

Miércoles 3: asistencia del nivel Secundario y desarrollo de charlas y actividades con Laura Escudero Tobler y Adriana Riva.

Jueves 4: se recibirá a nivel Primario e intervendrá Laura Escudero Tobler.

Viernes 5: actividades para el nivel Inicial se concretará el espectáculo de Al sol como la cigarra.