El helado es uno de los alimentos más consumidos por los argentinos, ya sea como postre, merienda o antojo, sin importar si hace frío o calor. Para aquellos paladares que lo prefieren hasta con bajas temperaturas, vale destacar que una competencia gastronómica seleccionó a la mejor heladería de Córdoba.

Eligieron los mejores restaurantes de Córdoba

Un selecto jurado de expertos gastronómicos y el voto popular de la población, a través de una encuesta promovida por Circuito Gastronómico, definieron cuáles fueron los ganadores del trofeo "Los Mejores Restaurantes del Año 2024″.

La competencia tuvo 29 categorías que abarcaron diferentes rubros y gustos gastronómicos que fueron desde el pasado hasta la actualidad. Por ejemplo, pescados y mariscos, lomitos, helados y meriendas.

Cuál es la mejor heladería de la ciudad de Córdoba

Una de ellas fue para Le Roma, que se consagró como la mejor heladería de la ciudad de Córdoba. La firma tiene siete sedes en la Capital y una en Villa Allende.

Su oferta posee una variada y extensa oferta de preparaciones a base de agua, crema, chocolate y dulce de leche. También cuenta con paletas, lattes, café y productos para acompañar la bebida.

Dónde están los locales de la mejor heladería de Córdoba