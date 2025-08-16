Cómo hacer bizcochuelo de naranja sin huevos ni leche ni manteca: receta fácil y apta veggie

Si buscás una receta fácil, rica y apta para quienes siguen una alimentación basada en plantas, este bizcochuelo de naranja es justo lo que necesitás. Es esponjoso, aromático y perfecto para acompañar un mate o café. Lo mejor: no lleva huevos, leche ni manteca, pero igual logra una textura aireada que sorprende.
La receta fue compartida por la cuenta @veggieencasa en TikTok, donde recibió más de 21 mil likes. En su perfil, se pueden encontrar todo tipo de ideas plant-based, desde budines hasta platos salados para todos los días.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el bizcochuelo de naranja veggie
- 1 ½ taza de harina leudante
- ½ taza de almidón de maíz
- Ralladura de 2 naranjas
- 1 taza de azúcar
- Jugo de 2 naranjas
- 70 ml de aceite de girasol
- 1 taza de leche vegetal
- 1 cda de vinagre de manzana
Paso a paso, cómo preparar el bizcochuelo de naranja veggie
- Tamizá la harina y el almidón en un bowl.
- Sumá la ralladura de naranja y mezclá.
- Incorporá el azúcar y mezclá nuevamente.
- Añadí el jugo, el aceite y la leche vegetal.
- Revolvé bien y sumá el vinagre de manzana.
- Mezclá hasta que no haya grumos y logres el punto letra.
- Verté en un molde enharinado.
- Cociná en horno a 180 °C por 50 minutos o hasta que al pinchar salga seco.
¡Listo! Dejá enfriar, cortá una porción generosa y disfrutá de este bizcochuelo veggie que no falla.