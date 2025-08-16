Vía Gourmet / Receta del día

Cómo hacer bizcochuelo de naranja sin huevos ni leche ni manteca: receta fácil y apta veggie

Con ingredientes fáciles de conseguir y sin productos de origen animal, esta receta te salva la merienda.

Shaiel Teran Velazquez
16 de agosto de 2025,

Bizcochuelo de naranja

Si buscás una receta fácil, rica y apta para quienes siguen una alimentación basada en plantas, este bizcochuelo de naranja es justo lo que necesitás. Es esponjoso, aromático y perfecto para acompañar un mate o café. Lo mejor: no lleva huevos, leche ni manteca, pero igual logra una textura aireada que sorprende.

La receta fue compartida por la cuenta @veggieencasa en TikTok, donde recibió más de 21 mil likes. En su perfil, se pueden encontrar todo tipo de ideas plant-based, desde budines hasta platos salados para todos los días.

Así de esponjoso queda.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el bizcochuelo de naranja veggie

  • 1 ½ taza de harina leudante
  • ½ taza de almidón de maíz
  • Ralladura de 2 naranjas
  • 1 taza de azúcar
  • Jugo de 2 naranjas
  • 70 ml de aceite de girasol
  • 1 taza de leche vegetal
  • 1 cda de vinagre de manzana
Bizcochuelo de naranja veggie.
Paso a paso, cómo preparar el bizcochuelo de naranja veggie

  1. Tamizá la harina y el almidón en un bowl.
  2. Sumá la ralladura de naranja y mezclá.
  3. Incorporá el azúcar y mezclá nuevamente.
  4. Añadí el jugo, el aceite y la leche vegetal.
  5. Revolvé bien y sumá el vinagre de manzana.
  6. Mezclá hasta que no haya grumos y logres el punto letra.
  7. Verté en un molde enharinado.
  8. Cociná en horno a 180 °C por 50 minutos o hasta que al pinchar salga seco.

¡Listo! Dejá enfriar, cortá una porción generosa y disfrutá de este bizcochuelo veggie que no falla.

