Cómo hacer bizcochuelo de naranja sin huevos ni leche ni manteca: receta fácil y apta veggie

Si buscás una receta fácil, rica y apta para quienes siguen una alimentación basada en plantas, este bizcochuelo de naranja es justo lo que necesitás. Es esponjoso, aromático y perfecto para acompañar un mate o café. Lo mejor: no lleva huevos, leche ni manteca, pero igual logra una textura aireada que sorprende.

La receta fue compartida por la cuenta @veggieencasa en TikTok, donde recibió más de 21 mil likes. En su perfil, se pueden encontrar todo tipo de ideas plant-based, desde budines hasta platos salados para todos los días.

Así de esponjoso queda.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el bizcochuelo de naranja veggie

1 ½ taza de harina leudante

½ taza de almidón de maíz

Ralladura de 2 naranjas

1 taza de azúcar

Jugo de 2 naranjas

70 ml de aceite de girasol

1 taza de leche vegetal

1 cda de vinagre de manzana

Bizcochuelo de naranja veggie.

Paso a paso, cómo preparar el bizcochuelo de naranja veggie

Tamizá la harina y el almidón en un bowl. Sumá la ralladura de naranja y mezclá. Incorporá el azúcar y mezclá nuevamente. Añadí el jugo, el aceite y la leche vegetal. Revolvé bien y sumá el vinagre de manzana. Mezclá hasta que no haya grumos y logres el punto letra. Verté en un molde enharinado. Cociná en horno a 180 °C por 50 minutos o hasta que al pinchar salga seco.

¡Listo! Dejá enfriar, cortá una porción generosa y disfrutá de este bizcochuelo veggie que no falla.