Este sábado 16 de agosto, Mariano Troilo se despidió de Belgrano, club que lo vio nacer futbolísticamente. El defensor brindó sus últimas palabras antes de tomar el vuelo rumbo a Europa y analizó su salida.

Mariano Troilo se despidió de Belgrano: “Creo que me voy en un buen momento”

“Creo que me voy en un buen momento”, aseveró el joven, en diálogo con el periodista Ricardo Vázquez, quien fue al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

Mariano Troilo, pretendido por el Pisa de Italia (prensa Belgrano).

El jugador desmintió todas las versiones que aseguraron que en el conjunto de Alberdi se vivió una conflictiva situación con su pase. "En todo momento estuvo todo bien. Circularon cosas que no eran, que yo me fui de la concentración, que me planté...“, rememoró.

En esta línea, reveló que conversó con los líderes del plantel y explicó que su ausencia reciente había sido“por un problema familiar y no por otra cosa”. Por otro lado, aseguró: “Nunca quise hacerle daño al club”.

En paralelo, entendió la postura de los dirigentes de Belgrano, quienes “quisieron defender el patrimonio y por suerte terminó todo bien”. Por último, justificó su momento oportuno para despedirse y jugar en el Parma de Italia: “Me voy con la tranquilidad de haber revertido la situación acá con los hinchas”.