Además de Troilo, Belgrano cede a otro futbolista que jugará en Europa

Con Mariano Troilo a punto de ser confirmado como refuerzo del Parma de Italia en una cifra millonaria, Belgrano también se desprende de un jugador que seguirá su carrera en Europa.

Se trata del arquero Lucas Argayo (21 años), quien rescindió su contrato con Belgrano,donde fue pieza importante en la Reserva dirigida por Norberto Fernández, y se va al Pas de la Casa, de Andorra.

#Belgrano | ❌️ Lucas Argayo rescindió su contrato y continuaría su carrera en Europa. pic.twitter.com/uXnJi5hkDQ — Facundo Priante (@Facu_Priante) August 14, 2025

Llegó al club de Alberdi en 2015 y en febrero de 2024 firmó su primer contrato profesional. Ese mismo año tuvo su primera convocatoria al plantel superior, pero no llegó a debutar. Estuvo en el banco ante Instituto, suplente de Ignacio Chicco, y contra Sarmiento.

🚨Lucas Argayo será refuerzo del Pas de La Casa de Andorra 🇦🇩



↪️ El arquero llega libre tras rescindir su contrato con #Belgrano. pic.twitter.com/rpJRQreUvR — Uriel Iugt (@urieliugt) August 14, 2025

Argayo fue titular durante toda la temporada 24′ en Reserva, hasta que a mediados de este año bajó a Liga Cordobesa. Si bien su vínculo con el Celeste vencía en diciembre, la salida se adelanta, como parte de la restructuración de Divisiones Inferiores del club de Alberdi.

QUÉ FALTA PARA LA VENTA DE MARIANO TROILO

La oficialización del pase de Mariano Troilo al Parma de Italia está en su fase final, porque desde Belgrano afirman que faltan “ajustar los últimos detalles” para cerrar la operación.

Mariano Troilo, pretendido por el Pisa de Italia (prensa Belgrano).

El defensor de 22 años sería transferido en una cifra cercana a los 6.5 millones de euros por la totalidad de su ficha con un bono por objetivos que le dará algo menos de un millón de euros al club cordobés.

El pago del pase se hará en cuotas, pero a diferencia de lo que había ofertado en su momento el Pisa, será en otros plazos y con una primera entrega más sustentable a las arcas del club.

Mariano Troilo volvió a hacer fútbol formal en Belgrano, después de ser convocado a la Selección Nacional, en el amistoso contra San Martín de San Juan

El Pirata pidió que se le otorgara una plusvalía del 20%, pero los italianos ofrecieron el 15% y es uno de los puntos que se está negociando. La plusvalía equivale a que ante una futura venta se descuenta el monto pagado y del resultante se saca el porcentual acordado.