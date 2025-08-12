Lisandro López, liderazgo en Belgrano y cómo ve a Mariano Troilo: “Es un...”

Belgrano necesitaba firmeza en la defensa. Jerarquía y voz de mando. Y la consiguió con Lisandro López (35 años), el experimentado defensor que no escatimó elogios para Mariano Troilo, su compañero de zaga.

“Es el crack de la defensa, un señor profesional”, remarcó en una entrevista con Cadena 3, y en momentos en que se define el pase del Nano al Pisa de Italia.

Mariano Troilo, pretendido por el Pisa de Italia (prensa Belgrano).

También puso en el recaudro a Lucas Zelarayán, figura en los dos últimos partidos del Celeste, por Copa Argentina y el Clausura, y goles frente a Independiente y Banfield. "El Chino es uno de los mejores del fútbol argentino, es una locura lo que juega en los partidos y entrenamientos”, afirmó.

Belgrano venció 2 a 1 a Banfield en Alberdi. (Nicolás Bravo / La Voz)

LOCURA POR BELGRANO

“Me encariñé mucho con Belgrano, el hincha es pasión y es muy fiel. Si jugamos en la punta del país, van hasta la punta del país”, destacó Lisandro López. Y también al plantel. “Pareciera que estoy hace muchísimo tiempo en el club”, sostuvo.

Lisandro López estará desde el inicio en el Pirata (Prensa Belgrano).

“Me trajeron para intentar acomodar la defensa con mi experiencia, todos estamos haciendo un gran trabajo. Cuando el arco termina en cero me voy contento a casa, ese es mi trabajo y el de todos. Si hacemos ese trabajo, de mitad de cancha hacia adelante no hace falta que explique el poderío que tenemos”, enfatizó el “Licha”.

El marcador central, Lisandro López, es nuevo jugador de Belgrano (Prensa Belgrano).

En su extensa carrera, con debut a los 19 años de la mano de Ricardo Zielinski, con quien se reencontró en Belgrano, el zaguero remarcó: “No quiero ser figura ni nada, vengo a ayudar, no vengo en plan de ser referente ni capitán. Obvio que a veces por mi forma de ser los canso a todos”.