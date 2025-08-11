Belgrano e Instituto con semana corta: comparten cartel este viernes

Belgrano fue el único ganador del fin de semana para los cordobeses, y quiere seguir con luz verde en Mar del Plata frente a Aldovisi. Mientras que Instituto, al que se le escapó el triunfo en el último minuto contra Platense, volverá a ser local. Y compartirán cartel el viernes.

El “Pirata” respira optimismo, al derrotar a Banfield con autoridad y extender su presente positivo tras el triunfo y clasificación por Copa Argentina contra Independiente de Avellaneda. Con este panorama visitará el viernes a las 15.30 a un Aldosivi penúltimo en la tabla anual, rival directo de Talleres por la permanencia.

Belgrano venció 2 a 1 a Banfield en Alberdi. (Nicolás Bravo / La Voz)

Sin contratiempos en el plantel, con puntos altos en la mayoría de sus jugadores, la única situación a tener en cuenta es la partida de Mariano Troilo, por quien esta semana podría finiquitarse su transferencia al Pisa de Italia.

Hay un principio de acuerdo por el monto, unos 450 mil euros por el 50 por ciento de la ficha. Pero no así en la forma de pago, ya que los italianos pretenden abonar en tres tramos, el tercero dentro de nueve meses. Inaceptable en Alberdi.

Ante esto Mariano Troilo estuvo a punto de abandonar la concentración el sábado. Lo convencieron los más experimentados para que se quedara. Pero no repitió el rendimiento de partidos anteriores. Por lo que la definición por su pase no tardaría mucho más en darse.

Franco Jara festeja su gol con Mariano Troilo para Belgrano en el inicio del partido ante Huracán

INSTITUTO, DE NUEVO COMO LOCAL

En una de sus mejores presentaciones desde que lo dirige Daniel Oldrá, Instituto lo ganaba contra Platense y al final, casi lo pierde. Un gol polémico por la visible mano de Ignacio Schor, privó a la Gloria de un triunfo que lo ubicaba expectante en la tabla.

Instituto empatoó con Platense 1 a 1 en Alta Córdoba. Ramiro Pereyra/ La Voz

Este viernes a las 19 tendrá otro oportunidad como local, al recibir a Unión de Santa Fe, que cayó en su visita a Argentinos Juniors por 1 a 0.