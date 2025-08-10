Ricardo Zielinski, la victoria de Belgrano y una frase fuerte para Zelarayán: “Ojalá le hagan un...”

Siempre cauto y mesurado, Ricardo Zielinski esta vez no escatimó elogios para Lucas Zelarayán, autor del segundo gol de Belgrano para derrotar a Banfield 2 a 1, y ponerse como escolta de la Zona A en el Clausura de la Liga.

“El Chino me parece un crack, me encanta que sea fanático de Belgrano. Él pudo cumplir su sueño y para mí eso es magnífico. Ojalá que le hagan un monumento algún día”, enfatizó el “Ruso”.

Belgrano venció 2 a 1 a Banfield en Alberdi. (Nicolás Bravo / La Voz)

Al analizar el encuentro en Alberdi, el entrenador Celeste indicó: “En líneas generales hemos hecho un partido correcto. Nos metimos atrás en el segundo tiempo, que no era la idea, pero hicimos un gran partido".

Belgrano venció 2 a 1 a Banfield en Alberdi. (Nicolás Bravo / La Voz)

“Todavía estamos en construcción, tuvimos jugadores nuevos, nos estamos adaptando. Es un camino largo”, avisó Zielinski, con los pies sobre la tierra.

LA SITUACIÓN DE MARIANO TROILO

En plena concentración de Belgrano, al mediodía del sábado, saltaron las alarmas porque Mariano Troilo se fue del hotel. Todo en medio de la expectativa de la transferencia al Pisa de Italia.

“Tuvo una situación personal que solucionar, le di permiso para que pueda resolver algunas cosas y después vino", explicó Zielinski. Al parecer, la sangre no llegó al río...

Belgrano venció 2 a 1 a Banfield en Alberdi. (Nicolás Bravo / La Voz)

Las negociaciones con el club italiano continúan, por la compra del 50 por ciento de la ficha del zaguero central, en unos cuatro millones de euros. Lo que no convence en Alberdi es la forma de pago, en tres cuotas, la tercera dentro de nueve meses.