Resumen para TV del triunfo de Belgrano, cómo quedó en la tabla y lo que viene

Belgrano volvió al triunfo en Alberdi, donde no ganaba desde hacía cinco partidos, y con el 2-1 sobre Banfield se acomodó arriba en la tabla, a dos puntos de Estudiantes de La Plata, líder en la Zona A del Torneo Clausura.

Goles de Gabriel Compagnucci y Lucas Zelarayán para el equipo de Ricardo Zielinski. Uno en cada tiempo. En el caso del “Chino”, el primero que anota en el Gigante de Alberdi.

En la próxima fecha Belgrano visitará el viernes 15 de agosto a Aldosvi en Mar del Plata, a las 15.30. Y volverá a ser local el lunes 25, frente a Central Córdoba, a las 19.

POSICIONES ZONA A (PRIMEROS PUESTOS)