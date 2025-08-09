El recibimiento a Belgrano fue un “chiche”, y con lluvia de peluches para el Día del Niño

Una vez más el recibimiento de Belgrano causó impacto. Cánticos, fuegos artificiales y el celeste brillando en la noche, para un marco imponente en el duelo con Banfield, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Además del ritual, la convocatoria desde el club de Alberdi era realizar una auténtica lluvia de peluches al campo de juego desde la tribunas, para que ser donados en el Día del Niño, que se celebrará el domingo 17 de agosto.

¡UN AÑO MÁS AYUDANDO! Como en cada Día del Niño, los hinchas de Belgrano tiran peluches al campo de juego para donarlos... Misma acción que se hace en el Benito Villamarín de Betis. pic.twitter.com/E4bRXGCgyf — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2025

La recompensa para el fervor y el espíritu solidario del público Celeste, se dio con el valioso triunfo frente a Banfield por 2 a 1, con gol del Lucas Zelarayán, el ídolo, de yapa.

DONACIONES PARA EL DÍA DEL NIÑO

Los ositos y demás peluches aportados por los hinchas de Belgrano, recolectados hasta las 14 del sábado en el Gigante, y que también podían ser llevado para el partido, serán obsequiados a niños de diversos espacios comunitarios.