Belgrano tiene gol y se puso en ventaja ante Banfield, por Gabriel Compagnucci

Este Belgrano que viene entonado en Copa Argentina y aspira también a ser protagonista en el Clausura de Liga Profesional, tiene gol. Por Franco Jara, su artillero, por el “Uvita” Fernández, por el “Chino” Lucas Zelarayán que retoma el nivel esperado... y por Gabriel Compagnucci.

El lateral-volante derecho, que acostumbra a pasar al ataque y es otra carta para abrir las defensas rivales y los partidos, rompió el cero ante Banfield en Alberdi al completar en la red una maniobra colectiva del “Pirata”.

ARRIBA EL PIRATA: Compagnucci puso el 1-0 de Belgrano vs. Banfield en el Gigante de Alberdi por el #TorneoClausura.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/gtDyuIP9TC — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2025

Pisada y centro del “Chino” desde la izquierda del ataque, habilitación de cabeza del “Uvita” con los ojos bien abiertos, y Compagnucci que no dudó, para el festejo en el Gigante.

