Vía Córdoba / Video

Belgrano tiene gol y se puso en ventaja ante Banfield, por Gabriel Compagnucci

A los 19 minutos del primer tiempo el Pirata abrió el marcador en Alberdi, en una acción colectiva que coronó el lateral-volante.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

9 de agosto de 2025,

Belgrano tiene gol y se puso en ventaja ante Banfield, por Gabriel Compagnucci
Belgrano se puso arriba ante Banfield, por Gabriel Compagnucci.

Este Belgrano que viene entonado en Copa Argentina y aspira también a ser protagonista en el Clausura de Liga Profesional, tiene gol. Por Franco Jara, su artillero, por el “Uvita” Fernández, por el “Chino” Lucas Zelarayán que retoma el nivel esperado... y por Gabriel Compagnucci.

El lateral-volante derecho, que acostumbra a pasar al ataque y es otra carta para abrir las defensas rivales y los partidos, rompió el cero ante Banfield en Alberdi al completar en la red una maniobra colectiva del “Pirata”.

Pisada y centro del “Chino” desde la izquierda del ataque, habilitación de cabeza del “Uvita” con los ojos bien abiertos, y Compagnucci que no dudó, para el festejo en el Gigante.

Nota en desarrollo

Temas Relacionados

MÁS DE Video
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS