Belgrano, para seguir en ganador también en el Clausura: cómo formará ante Banfield

El Belgrano ganador y contundente de Copa Argentina, y por qué no el del debut en el Clausura contra Huracán, apunta a mostrar la misma cara en Alberdi y ante su gente, este sábado contra Banfield.

Se medirá con el “Taladro” a las 20.45 en el Gigante por la cuarta fecha del Clausura de la Liga. Y sería con un cambio, respecto al equipo que venció a Independiente de Avellaneda para avanzar a cuartos de final de la Copa.

Nicolás Fernández, ausente en Rosario por la suspensión, reaparece en la formación en reemplazo de Julián Mavilla. En principio, el de “Uvita” sería la única modificación de Ricardo Zielinski.

El Pirata formará ante el “Taladro” entonces con Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Mariano Troilo y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Rodrigo Saravia; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.