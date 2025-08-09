Belgrano y otro golazo del “Chino” Zelarayán, para que explote el Gigante

Es el Lucas Zelarayán que se hizo esperar en Belgrano pero volvió, y está mostrando su nivel. Golazo para el 2 a 0 frente a Banfield en el Gigante de Alberdi, por la cuarta fecha del Clausura. Primero en condición de local, desde su regreso al “Pirata”.

Lo ganaba el “Pirata” por Gabriel Compagnucci en el primer tiempo, jugada en la que participó el “Chino”. Y a los 3 minutos del complemento, el 10 Celeste encontró su premio.

GOLAZO, CHINO: Zelarayán condujo y definió para el 2-0 de Belgrano ante Banfield.



GOLAZO, CHINO: Zelarayán condujo y definió para el 2-0 de Belgrano ante Banfield.

📺 ESPN Premium

Encaró en tres cuartos de cancha, pared con Franco Jara, y desde dentro del área ajustó el remate junto al poste, ante la salida de Facundo Sanguinetti. Un gol con su sello.

SUEÑO CUMPLIDO PARA LUCAS ZELARAYÁN

Contra Huracán en Parque Patricios, ante Independiente en Rosario por Copa Argentina, y le faltaba anotar en Alberdi, ante su gente. Gol de Lucas Zelarayán para el triunfo de Belgrano sobre Banfield.

"SOÑÉ DESDE MUY CHIQUITO HACER UN GOL ACÁ EN ALBERDI CON TODA LA GENTE" Lucas Zelarayán expresó su alegría por anotar en el triunfo de Belgrano 2-1 ante Banfield.



"SOÑÉ DESDE MUY CHIQUITO HACER UN GOL ACÁ EN ALBERDI CON TODA LA GENTE" Lucas Zelarayán expresó su alegría por anotar en el triunfo de Belgrano 2-1 ante Banfield.

🇦🇷📺 ESPN Premium

Son 13 tantos los que lleva convertidos para Belgrano en 96 encuentros, y es el primero en el Gigante. En sus inicios anotó como local, pero jugando en el Kempes (estadísticas Ariel Sarboraria @22peladoAriel en X).