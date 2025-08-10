Instituto: la bronca del capitán Alarcón y su “hay que saber manejar los partidos”

Empate con sabor a derrota por Instituto, por que lo ganaba ante Platense y con méritos, sobre todo en el primer tiempo. Se lo empataron sobre el final y en la última jugada casi se queda sin nada.
Con esas sensaciones, Fernando Alarcón analizó el 1 a 1. “Pecamos de inocentes, no nos pueden pasar esas cosas. Hay que saber manejar los partidos y si no empataron ya está, un punto en un punto, ¿qué se lo va a hacer? Lo que no podemos es quedarnos sin sumar en casa”.
Y el “Palomo” fue más a fondo. "Es algo que tenemos que corregir. Ya nos habían hecho el gol, ya estábamos 1 a 1 y no nos puede pasar eso (respecto a la jugada que pudo haber sido el 2-1 de Platense y que anuló el VAR). No podemos ser tan boludos en eso", asumió el capitán Albirrojo.
INSTITUTO, DE NUEVO COMO LOCAL
“No sabemos si este punto nos va a servir para el día de mañana, pero no podés perder el partido, tirar todo lo que hiciste bien durante casi los 90 minutos. Y que se te escapen y que se te vaya todo el partido a la mierda”, descargó Alarcón.
Lo dijo con ya con el foco puesto en el encuentro con Unión de Santa Fe, el próximo viernes a las 19 por la quinta fecha en Alta Córdoba, segundo partido consecutivo como local para la Gloria.