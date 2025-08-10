Resumen de TV del polémico empate de Instituto ante Platense: cómo queda en la tabla y lo que viene

En Alta Córdoba, Instituto recibió a Platense por la cuarta fecha del Clausura de la Liga Profesional. El partido terminó 1 a 1 ante una buena concurrencia de hinchas que se llegaron al estadio esperando el primer triunfo como local.

Damián Puebla abrió el marcador a los 18 minutos después de un quite en el medio y una muy buena definición del volante ofensivo albirrojo. En el final, con polémica, igualó Ronaldo Martínez en gol convalidado a instancias del VAR.

Instituto en la tabla de posiciones y lo que viene

Luego de jugadas cuatro fechas del torneo Clausura de la Liga Profesional, Instituto llegó a los cinco puntos producto de la victoria inicial ante Gimnasia, el empate ante Vélez y la igualdad ante Platense. En la segunda fecha fue goleado por River en el Kempes.

Instituto recibió a Platense por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Así, el equipo de Daniel Oldrá quedó en la décima posición con cinco unidades y por ahora queda afuera de los ocho mejores que clasifican a la próxima instancia.

El próximo rival de la Gloria será Unión, otra vez en Alta Córdoba, por la fecha 5. Ese partido está programado para el viernes 15 de agosto, a las 19. Por la fecha 6, la Gloria visitará a San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro el sábado 23 de agosto, a las 14.30