Damián Puebla y su gol para que Instituto arranque a ganarle a Platense en Alta Córdoba

El volante tuvo las mejores chances en el inicio del juego ante los Calamares y, en la tercera que tuvo, festejó el 1 a 0.

Matías Candoli

10 de agosto de 2025,

En una agradable tarde, en el estadio Monumental Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, Instituto jugaba ante Platense por la cuarta fecha del Clausura de la Liga Profesional.

El primer tiempo arrancó intenso. Ambos equipos se pararon sin especular y con un juego actractivo para los casi 30 mil hinchas que se acercaron al estadio a alentar a La Gloria.

Y Damián Puebla empezó a ser el que se espera que fuera. Y primero, tuvo un cabezazo que pegó en el palo izquierdo de Cozzani, arquero calamar.

Luego, el mismo volante ofensivo del local, pudo llegar al gol de cabeza, a los 16 minutos pero como llegó exigido a la pelota, salió desviado. Pero dos minutos después, llegó la alegría.

Una jugada que empezó por la mitad de la cancha hacia la derecha, derivó en Puebla que, en el área definió de derecha ante la desesperada salida de Cozzani. Fue el 1 a 0 para los albirrojos.

