Como para festejar sus 107 años, que cumplió el pasado viernes 8 de agosto, nada mejor para Instituto que regalarse el primer triunfo como local en este Clausura de la Liga. Va por los tres puntos ante el actual campeón Platense. Por la señal de TNT Sports.

En un inicio muy movido, quien acertó en el tercer intento fue Damián Puebla, quien puso el 1 a 0 para hacer explotar de alegría a los hinchas albirrojos.

La Gloria perdió en Córdoba ante River y 4-0, pero fue en el Kempes. Será su primera presentación en Alta Córdoba, tras la victoria del debut contra Gimnasia en La Plata, y el empate ante Vélez en la fecha pasada. Y volverá a jugar en casa el viernes 15 ante Unión de Santa Fe, a las 19.

Alex Luna y su golazo ante Gimnasia. (Fotobaires).

EL PARTIDO ENTRE INSTITUTO Y PLATENSE

En un arranque parejo en Alta Córdoba, el primero que llegó fue Instituto. A los seis, un centro de Fonseca a la cabeza de Puebla que dio en el palo, dejó con las ganas de gritar el primero.

El palo le negó el primero de Instituto ante Platense a Damian Puebla ⚽❌



El palo le negó el primero de Instituto ante Platense a Damian Puebla ⚽❌

A los 11 respondió el visitante con una jugada colectiva que terminó en Ronaldo Martínez que terminó rechazando Requena para evitar la apertura del marcador.

Cinco minutos después, volvió a llegar el local con otro cabezazo desviado de Puebla pero el mismo delantero tuvo su revancha dos minutos después y desató el festejo con una definición precisa para poner el 1 a 0.

ARRIBA LA GLORIA 🔴⚪



Puebla controló con el pecho y definió cruzado para el 1-0 de Instituto ante Platense



ARRIBA LA GLORIA 🔴⚪

Puebla controló con el pecho y definió cruzado para el 1-0 de Instituto ante Platense

Después de marcar el primero, el equipo de Alta Córdoba pudo aumentar con tiro libre de Luna y luego con un centro pasado desde la izquierda que le quedó a Fonseca pero ambos pegaron en los parantes.

Instituto recibió a Platense por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

En el complemento, Platense intensificó un poco sus ataques buscando el empate. A los ocho, luego de un córner de Taborda, se lo perdió Orsini que cabeceó solo en el primer palo y la pelota pegó en el mismo parante.

Después de esa jugada, Platense volvió a tener oportunidades para llegar a la igualdad pero se encontró con la buena actuación de Roffo junto a su defensa. Inclusive tuvo una jugada polémica en donde pidieron penal todos los jugadores del visitante.

Ronaldo Martínez cayó en el área de Instituto tras la marca de Franco. ¿Había penal sobre el delantero de Platense? 🧐



Ronaldo Martínez cayó en el área de Instituto tras la marca de Franco. ¿Había penal sobre el delantero de Platense? 🧐

CÓMO LLEGA INSTITUTO

Alex Luna, la figura de Instituto y ausente por lesión frente a Vélez, reaparecerá en el once titular frente al “Calamar”. En principio, por Damián Puebla.

Alex Luna y Alarcón, ante Gimnasia en La Plata. (Fotobaires).

Sería el único cambio del “Gato” Daniel Oldrá, aunque hay puntos suspensivos por Elías Pereyra porque entrenó diferenciado en la semana por un golpe. Lucas Rodríguez es la opción para cubrir el lateral izquierdo.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 - Fecha 4 ⚪️🔴



𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 - Fecha 4 ⚪️🔴

Estos son los citados por Daniel Oldrá y su cuerpo técnico para enfrentar a Platense. #VamosInstituto 🇦🇹

Vale recordar que Francis Mac Allister sigue afuera por suspensión. Y que en la semana fue presentado como refuerzo el volante Juan Ignacio Méndez, pero no formó parte de la convocatoria.

ASÍ LLEGA PLATENSE A LA VISITA A INSTITUTO

El campeón Platense, ahora dirigido por el “Kily” Cristian González, debutó con derrota frente a River y todavía no ganó, a haber empatado con Vélez y ante Argentinos Juniors.

Guido Mainero festeja su gol en Platense para ganarle a Huracán en la Liga Profesional. (Fotobaires)

Estará entre los titulares Guido Mainero, autor del gol de la conquista en el Apertura y ex Instituto, y también el capitán Ignacio Vázquez, ex Belgrano.

FORMACIONES DE INSTITUTO Y PLATENSE

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico y Jonás Acevedo; Manuel Romero, Alex Luna y Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón y Raúl Lozano; Franco Zapiola, Leonel Picco, Juan Ignacio Saborido y Guido Mainero; Nicolás Orsini y Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.