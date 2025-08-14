Cómo anotarse en la preventa de las nuevas camisetas de Belgrano y cuándo empieza

El fútbol mueve los corazones de los hinchas. Y Belgrano es uno de los clubes más pasionales. Por eso, Umbro, la marca que viste a las primeras divisiones e inferiores, y el conjunto de Alberdi lanzaron la preventa de la nueva camiseta para los torneos de la Liga Profesional.

La campaña de marketing que se ideó para la ocasión, en este caso, es algo inédito para la institución de barrio Alberdi que generó incógnitas y ansiedad en los fanas del Pirata.

La preventa de las camisetas nuevas de Belgrano

En la tarde del miércoles 13 de agosto, en todas las redes sociales y en comunicados de prensa se informó la modalidad con la frase “No hace falta verlas para quererlas”.

Los socios de Belgrano en la asamblea extraordinaria en la que aprobaron la compra de los 11 terrenos para seguir con las obras en el estadio de Alberdi. (Prensa Belgrano)

Y siguieron con la invitación para quienes quieran asegurarse la nueva piel celeste: “Comprá en la preventa las nuevas camisetas titular y alternativa Umbro del Club Atlético Belgrano y participá por un lugar en la presentación oficial”.

Belgrano y Umbro preparan las nuevas camisetas. (Umbro)

La explicación para saber la modalidad para adquirir las camisetas fue la siguiente: “La preventa se realizará exclusivamente en republicadealberdi.com.ar a partir de las 0 horas del jueves 14 de agosto. Durante la primera jornada será exclusiva para clientes de Banco Macro, quienes además, contarán con un 20 por ciento de ahorro (tope de reintegro de 20 mil pesos) y hasta 6 cuotas sin interés".

Belgrano venció 2 a 1 a Banfield en Alberdi. (Nicolás Bravo / La Voz)

Además añadieron: “Desde el viernes 15, se abrirá para todo público, con todos los medios de pago habituales de la web de República de Alberdi”.

Indumentaria en la tienda oficial de Belgrano, República de Alberdi. (La Voz)

Para estimular la participación de los socios, desde el club anunciaron: “Quienes compren su camiseta hasta el domingo 17 de agosto inclusive, participarán automáticamente en el sorteo de una experiencia única para ser uno de los 120 Piratas presentes en la presentación oficial”.

Y cerraron diciendo: “No te las pierdas. Están tan zarpadas, que son para comprarlas con los ojos cerrados”.