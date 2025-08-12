Belgrano se entrenó sin Mariano Troilo: hay otras ofertas por el defensor y su salida es inminente

En la mañana del martes, en el predio Armando Pérez de Villa Esquiú, Belgrano se entrenó pensando en lo que será el partido ante Aldosivi del viernes 15 de agosto, a las 15, en Mar del Plata por la fecha 5 del Clausura de la Liga Profesional.

Fue una práctica de puertas abiertas a la prensa y allí surgieron pistas del equipo titular que pondría el técnico Ricardo Zielinski ante el Tiburón.

Belgrano, sin Mariano Troilo. ¿Se va? ¿Quién lo reemplazará?

En el inicio del entrenamiento, todo parecía normal. Hasta que el DT paró los equipos para una práctica de fútbol. En la misma, para el lado de los titulares, no estuvo Mariano Troilo. El defensor de 21 años se entrenó aparte y se lo vio hablando con el presidente Luis Fabián Artime.

Entrenamiento de Belgrano en Villa Esquiú. Ramiro Pereyra/ LaVoz

Este panorama hace que su venta sea inminente. Salió el rumor de nuevas ofertas por sus servicios, además de la del Pisa de Italia. Trascendieron ofertas de España, de Portugal y de Grecia.

Entrenamiento de Belgrano en Villa Esquiú. Ramiro Pereyra/ LaVoz

Así las cosas, el jugador, cuerpo técnico y dirigentes decidieron que no se entrene y que no viaje a Mar del Plata para jugar ante Aldosivi.

Con este panorama, Zielinski se decidió por un posible reemplazante: Nicolás Meriano. El equipo que se paró para el lado de los supuestamente titulares fue con Cardozo; Compagnucci, Morales, Lisandro López, Meriano y Ricca; Longo y Saravia; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Jara.