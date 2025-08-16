Luciana Salazar jugó al límite de la censura con un conjunto de ropa interior mega sexy

Luciana Salazar es una de las figuras mediáticas más importantes de la escena argentina. Tiene una actitud única y cosecha suspiros a toda hora. Siempre va por más. En Instagram tiene millones de seguidores.

La modelo apuesta por looks mega sexys. No conoce de límites a la hora de elegir las prendas más hot. La piel es protagonista en cada una de sus elecciones y jamás pasa desapercibida.

Luciana Salazar levantó la temperatura con su contenido para DivasPlay

Salazar enciende Instagram con outfits de alto voltaje. Mira a cámara y desata pasiones. Atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda, siempre va por más y no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias.

Luciana Salazar compartió una imagen mega hot. Posó frente a cámara con un look deportivo infartante. Un escote de alto impacto fue protagonista y se llevó los aplausos de todos. Los halagos no se hicieron esperar y los likes invadieron la publicación.

Luciana Salazar subió la temperatura en Instagram posando de espaldas y luciendo un look deportivo infartante

Complementó el look llevando el cabello suelto. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo. Sin lugar a dudas, es un icono fashionista y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Luciana Salazar encendió Instagram con un outfit mega osado y desafió todos los límites

La modelo tiene un estilo sin igual y siempre destaca por su personalidad osada. Las prendas de alto voltaje son sus preferidas. Los likes son su especialidad y sus seguidores quedan sin palabras.

Luciana Salazar encadiló a sus fanáticos al borde de la censura

Luciana Salazar apostó por un look super sexy y dejó a sus seguidores sin palabras. Derrochó sensualidad y se llevó todos los aplausos con un escote super pronunciado. La rubia es un verdadero icono fashionista.