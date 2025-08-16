Luciana Salazar jugó al límite de la censura con un conjunto de ropa interior mega sexy

Rumbos / Luciana Salazar

Luciana Salazar jugó al límite de la censura con un conjunto deportivo mega sexy en color blanco

La modelo derrochó sensualidad con un look no apto para cardíacos y revolucionó corazones.

Rita Márquez

16 de agosto de 2025,

Luciana Salazar es una de las figuras mediáticas más importantes de la escena argentina. Tiene una actitud única y cosecha suspiros a toda hora. Siempre va por más. En Instagram tiene millones de seguidores.

Luciana Salazar

La modelo apuesta por looks mega sexys. No conoce de límites a la hora de elegir las prendas más hot. La piel es protagonista en cada una de sus elecciones y jamás pasa desapercibida.

Salazar enciende Instagram con outfits de alto voltaje. Mira a cámara y desata pasiones. Atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda, siempre va por más y no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias.

Luciana Salazar compartió una imagen mega hot. Posó frente a cámara con un look deportivo infartante. Un escote de alto impacto fue protagonista y se llevó los aplausos de todos. Los halagos no se hicieron esperar y los likes invadieron la publicación.

Complementó el look llevando el cabello suelto. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo. Sin lugar a dudas, es un icono fashionista y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Luciana Salazar encendió Instagram con un outfit mega osado y desafió todos los límites

La modelo tiene un estilo sin igual y siempre destaca por su personalidad osada. Las prendas de alto voltaje son sus preferidas. Los likes son su especialidad y sus seguidores quedan sin palabras.

Luciana Salazar

Luciana Salazar apostó por un look super sexy y dejó a sus seguidores sin palabras. Derrochó sensualidad y se llevó todos los aplausos con un escote super pronunciado. La rubia es un verdadero icono fashionista.

