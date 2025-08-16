Vía Gourmet / Receta del día

Cómo hacer bocaditos de coco y chocolate: la receta fácil, saludable y en cuatro pasos

La usuaria de Instagram @camichamy mostró la preparación para hacer bocaditos livianos y prácticos para tener a toda hora.

Magdalena Rodríguez Castro
16 de agosto de 2025,

Las redes sociales son la fuente inagotable de ideas a la hora de buscar soluciones caseras como arreglos, manualidades o recetas. En el momento de planear cocinar en casa, es imprescindible buscar videos para hacer platos prácticos y rápidos, en especial si no sos experto en la cocina.

Los fanáticos de lo dulce prefieren comer tortas, facturas, alfajores o cualquier derivado que pueda incluir chocolate, dulce de leche o pasta de maní, etc. Los bombones son uno de los clásicos para llevar siempre en la cartera o tener para el postre.

Sin embargo, se pueden hacer versiones saludables o con menos cantidad de calorías en casa y tener unos bocaditos para compartir. La usuaria de Instagram @camichamy mostró su receta innovadora, más saludable y fácil de hacer de bocaditos de coco y chocolate.

Para eso se necesitan pocos ingredientes, ganas de cocinar y tener la colación para llevar en la mochila o cartera a todos lados.

Cómo hacer los bocaditos de coco y chocolate caseros
Ingredientes:

  • 150- 180 g de yogur griego o crema de coco espesa
  • 100 g de coco rallado
  • Endulzante a gusto, puede ser líquido o en polvo.
  • 200 g de chocolate sin azúcar o alto % de cacao

El paso a paso para hacer estos bocaditos saludables de coco y chocolate:

  1. Colocar en un recipiente el yogur griego, el coco y el endulzante a gusto. Mezclar todo y formar una masa con la mano.
  2. Tomar con la mano y formar los bocaditos con un molde o a mano. Colocar en una bandeja y llevar al congelador por 20 minutos hasta que queden firmes.
  3. Derretir chocolate sin azúcar o el que prefieras. Pasar a una fuente y zambullir los bocaditos, dar vuelta con una cuchara y colocar en un recipiente.
  4. Decorar con más coco rallado y llevar al congelador nuevamente para que se endurezca el chocolate.

¡Listo! la idea genial para tener a mano cuando hay antojo de algo dulce o llevar en la mochila.

