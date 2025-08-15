Resumen de TV de la goleada a Instituto, cómo quedó en la tabla y lo que viene

Un Instituto vapuleado cayó por 4 a 0 frente a Unión de Santa Fe, con el resultado ya irreversible en apenas media hora de juego. La peor goleada sufrida en Alta Córdoba en un primer tiempo en Primera.

Mauro Pittón por dos, Marcelo Estigarribia y Mauricio “Caramelito” Martínez, los autores de los goles del “Tatengue”, cuya última victoria como visitante se había dado en octubre de 2024.

Era el segundo partido seguido de Instituto como local, y sigue sin triunfos en Córdoba. Segunda vez en cinco fechas que pierde 4-0, ya que había caído ante River en el Kempes por ese marcador.

Instituto en su partido ante Unión. (Nicolás Bravo / La Voz).

En la próxima fecha visitará a San Lorenzo a las 14.30 en el Bajo Flores, el sábado 23 de agosto. El Cuervo enfrenta este sábado a las 14.10 a Platense en Vicente López.

Será baja el capitán Fernando Alarcón, expulsado frente a Unión. Su reemplazante sería Nicolás Zalazar, ex San Lorenzo.

POSICIONES ZONA B (PRIMEROS PUESTOS)