Instituto vuelve a jugar en Alta Córdoba, con restricciones en las tribunas

Este viernes Instituto vuelve a ser local en Alta Córdoba, por segundo partido consecutivo, ante Unión de Santa Fe y por la quinta fecha del Torneo Clausura este viernes a las 19.

El club de Alta Córdoba recordó a sus socios que por disposición del Cosedepro se prohibe el ingreso y uso de papel picado y pirotecnia. También de banderas reglamentarias (2x1), instrumentos musicales, tirantes y telones. Es por cinco partidos como local, contando el cruce con Platense la fecha pasada.

La sanción es por los incidentes ocurridos en ante Talleres, el pasado 3 de mayo, y contra River el 19 de julio.

Para ingresar,los simpatizantes deberán tener la cuota de agosto al día, la ubicación o abono correspondiente, carnet de socio y DNI. Además, se advirtió que el uso de un carnet que no pertenezca al portador será informado a Tribuna Segura.

La inclusión en el programa de admisión Tribuna Segura, por el plazo de cuatro años, es para los 62 individuos que ocasionaron los incidentes en tribunas popular Willington y platea Ardiles del Kempes durante el partido entre Instituto-River,