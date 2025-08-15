Instituto fue apabullado por Unión, con cuatro goles en media hora en un partido de pesadilla

A Instituto se le escapó el triunfo sobre el final ante Platense y con el ánimo de recuperar lo perdido, recibía a Unión de Santa Fe, sin saber que se encontraría con una paliza memorable. Derrota por 4 a 0, por los goles de Mauro Pitton por dos, Marcelo Estigarribia y Mauricio Martínez, en apenas 30 minutos. Expulsado Fernando Alarcón, sobre el final.

Aplastante derrota de Albirroja, ante la reprobación de su gente, frente a un rival de los de abajo en la tabla y que desde octubre de 2024 no conseguía triunfos fuera de Santa Fe.

UNA RÁFAGA CALAMITOSA PARA INSTITUTO

A los 8 minutos del primer tiempo, Unión pegó primero. Por un remate esquinado de Pittón, desde fuera del área y lejos del alcance de Manuel Roffo, con un primer tiempo de pesadilla.

¡GOLPEÓ EL TATENGUE! Mauro Pitton no dudó, la cruzó y marcó el 1-0 de Unión sobre Instituto en el #TorneoClausura.#ESPN pic.twitter.com/g82nwlSsxF — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Tres minutos después una réplica demoledora de Unión, y Estigarribia la mandó a la red en el punto penal. Y las reclamos y silbidos se empezaron a hacer oír en el Monumental.

CONTRA LETAL: Unión manejó la pelota a la perfección y Estigarribia puso el 2-0 vs. Instituto en el #TorneoClausura.#ESPN pic.twitter.com/0Hxa4n5HE5 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Diez minutos después llegó el tercero de la visita, esta vez desde un corner mal defendido por Instituto en su tarde-noche para el olvido, y con la firma de “Caramelito” Martínez.

¡¡¡RÁFAGA TATE!!! Caramelito Martínez aprovechó las dudas de Instituto en el área y marcó el ¡¡3-0!! de Unión en 17 minutos de juego por el #TorneoClausura.#ESPN pic.twitter.com/kvo0Z120yE — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Y en apenas media hora, el cuarto del “Tatengue” y otro vez por Pitton. Golpe de nocaut para Instituto, azorado y sin reacción, más allá de los cambios para el segundo tiempo, que sólo sirvieron para que la goleada no fuera más abultada todavía. Reflejo de esa impotencia generalizada, la expulsión del capitán Alarcón. Calamitoso lo de Instituto.

¡¡¡MAURO PITTÓN MARCÓ SU DOBLETE Y EL 4-0 DE UNIÓN VS. INSTITUTO EN MEDIA HORA DE JUEGO POR EL #TORNEOCLAUSURA!!! #ESPN pic.twitter.com/H8IGGtJOlt — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Era su segundo partido seguido como local, por la quinta fecha del Clausura. Para un Instituto que todavía no ganó en Córdoba, con derrota por goleada frente a River en el Kempes, y empate con el “Calamar”. Y apenas un triunfo, contra Gimnasia en La Plata.

CÓMO LLEGA INSTITUTO

Instituto empatoó con Platense 1 a 1 en Alta Córdoba. Ramiro Pereyra/ La Voz

Daniel Oldrá quedó conforme con lo mostrado por Instituto ante el actual campeón, salvó en los minutos finales. Y decidió repetir la formación titular.

𝐈𝐀𝐂𝐂 🆚️ 𝐂𝐀𝐔 ⚽️#Clausura2025 #TorneoBetano



ℹ️ 𝘓𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘪𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘦𝘭 𝘦𝘯𝘤𝘶𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘥𝘦 𝘮𝘢𝘯̃𝘢𝘯𝘢.



🏟 Horarios y accesos ⤵️ pic.twitter.com/phh9r4Ty7v — Instituto ACC (@InstitutoACC) August 14, 2025

La duda pasaban por Francis Mac Allister, quien purgó las dos fechas de suspensión. Si reaparece podría ser por Stéfano Moreyra, de buenos partidos hasta aquí. O por el delantero uruguayo Matías Fonseca.

Los convocados de Instituto para el duelo con Unión.

Instituto empatoó con Platense 1 a 1 en Alta Córdoba. Ramiro Pereyra/ La Voz

Esto derivaría en un cambio de esquema, ya que se adelantaría Damián Puebla, autor del gol frente a Platense y repuntando en su nivel. Y el paraguayo Manuel Romero pasar a ser el único delantero.

Los convocados de Instituto para el duelo con Unión.

ASÍ VIENE UNIÓN ANTE INSTITUTO

De campaña irregular, Unión de Santa Fe perdió en la fecha pasada en la visita a Argentinos Juniors 1 a 0. Leonardo Madelón recupera al ex Talleres, Franco Fragapane, para el extremo izquierdo.

Cristian Tarragona tras firmar su contrato con Unión. (Prensa Unión).

Otro ex de la T, el delnatero Cristian Tarragona, es la duda para la ofensiva, y el que jugaría es Lucas Gamba para acompañar al ex Belgrano, Marcelo Estigarribia.

PROBABLES FORMACIONES DE INTITUTO Y UNIÓN

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Stéfano Moreyra y Gastón Lodico; Manuel Romero, Damián Puebla y Alex Luna; Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizón Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.