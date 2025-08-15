La reacción de los hinchas de Instituto al sufrir una goleada histórica

En una derrota insólita, Instituto pierde 4-0 contra Unión de Santa Fe, que sacó una ventaja casi indescontable en sólo 30 minutos del primer tiempo. Y desató la ira de los hinchas en Alta Córdoba.
En 20 minutos, cuando el “Tatengue” ya se imponía por 2 a 0 por los goles de Mauro Pittón y Marcelo Estigarribia, desde las tribunas bajó el consabido “jugadores, la... a ver si ponen huevo...”.
Y ante el descontento total, los dirigidos por Leonardo Madelón duplicaron las cifras, por Mauricio Martínez y otra vez por Pittón. Un 4-0 demoledor de un equipo que llevaba casi un año sin ganar como visitante.
LAS PEOR GOLEADA QUE SUFRIÓ INSTITUTO
Este 4-0 en Alta Córdoba es el marcador más abultado en el historial de Instituto en Primera, en un primer tiempo como local.
Como era de suponer, al final del partido el descontento del público también se hizo sentir, más allá del aliento en gran parte del partido y buscando la heróica.
La peor goleada la había sufrido contra Ferro Carril Oeste en 1981, por 3-0 por los goles de Miguel Juárez, Saccardi y Jiménez. Desde 2021 no había un 4-0 en el primer tiempo, en el River 5-Godoy Cruz 0 en Mendoza.