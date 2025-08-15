Vía Córdoba / Video

La reacción de los hinchas de Instituto al sufrir una goleada histórica

Unión le gana de manera aplastante con un 4-0 en el primer tiempo. Así fue la despedida a los jugadores en Alta Córdoba.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

15 de agosto de 2025,

Instituto y el reclamo de sus hinchas, por un primer tiempo calamitoso, 4-0 en contra.

En una derrota insólita, Instituto pierde 4-0 contra Unión de Santa Fe, que sacó una ventaja casi indescontable en sólo 30 minutos del primer tiempo. Y desató la ira de los hinchas en Alta Córdoba.

Instituto en su partido ante Unión. (Nicolás Bravo / La Voz).
En 20 minutos, cuando el “Tatengue” ya se imponía por 2 a 0 por los goles de Mauro Pittón y Marcelo Estigarribia, desde las tribunas bajó el consabido “jugadores, la... a ver si ponen huevo...”.

Y ante el descontento total, los dirigidos por Leonardo Madelón duplicaron las cifras, por Mauricio Martínez y otra vez por Pittón. Un 4-0 demoledor de un equipo que llevaba casi un año sin ganar como visitante.

LAS PEOR GOLEADA QUE SUFRIÓ INSTITUTO

Este 4-0 en Alta Córdoba es el marcador más abultado en el historial de Instituto en Primera, en un primer tiempo como local.

Instituto en su partido ante Unión. (Nicolás Bravo / La Voz).
Como era de suponer, al final del partido el descontento del público también se hizo sentir, más allá del aliento en gran parte del partido y buscando la heróica.

La peor goleada la había sufrido contra Ferro Carril Oeste en 1981, por 3-0 por los goles de Miguel Juárez, Saccardi y Jiménez. Desde 2021 no había un 4-0 en el primer tiempo, en el River 5-Godoy Cruz 0 en Mendoza.

