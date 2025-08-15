Increíble: un Instituto aturdido sufre un 4-0 por paliza en Alta Córdoba

Estupor en Instituto. En apenas 30 minutos de partido contra Unión, quedó 4 a 0 abajo en el marcador, para sorpresa de todos en Alta Córdoba, en el marco de la quinta fecha, la de los interzonales en el Torneo Clausura. Inaudito. Nunca había sufrido una goleada así en la máxima categoría, en un primer tiempo.

En su primera llegada neta, el “Tatengue” se puso en ventaja por un remate desde fuera del área de Mauro Pittón, a los 7 minutos y junto al palo del arco de Manuel Roffo.

La pasividad de la defensa de Instituto se hizo más palpable aún en el segundo de la visita, cuando Marcelo Estigarribia se anticipó en el área y coronó una contra letal, a los 11 minutos.

Y habría más, porque a los 17 minutos Mauricio Martínez anotó el tercero, de un corner mal defendido por Instituto. Si, tres goles en apenas 10 minutos.

GOLEADA PARA INSTITUTO EN MEDIA HORA

Nadie lo podía creer en Alta Córdoba, por la inusitada derrota de Instituto por goleada ante un Unión que venía de perder, que está abajo en la tabla y lleva casi un año sin ganar de visitante.

Y menos todavía cuando a los 30 minutos Mauro Pittón anotó el segundo de su cuenta personal y el cuarto para el “Tatengue”. Falló Stéfano Moreyra en la marca, y el volante definió ante la salida de sin convicción de Roffo. Increíble.