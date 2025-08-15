Todo lo que hay que saber de Instituto-Unión, quinta fecha del Clausura

A Instituto se le escapó el triunfo sobre el final ante Platense. Lo ganaba y merecía sumar los tres puntos, y faltó poco para que se quedara sin nada, en el 1 a 1 final. Con el ánimo de recuperar lo perdido, este viernes a las 19 recibe a Unión de Santa Fe. Por la TV Pública y por ESPN.

Es su segundo partido seguido como local, por la quinta fecha del Clausura. Para un Instituto que todavía no ganó en Córdoba, con derrota por goleada frente a River en el Kempes, y empate con el “Calamar”. Y apenas un triunfo, contra Gimnasia en La Plata.

CÓMO LLEGA INSTITUTO

Instituto empatoó con Platense 1 a 1 en Alta Córdoba. Ramiro Pereyra/ La Voz

Daniel Oldrá quedó conforme con lo mostrado por Instituto ante el actual campeón, salvó en los minutos finales. Y en caso de que lo decida, puede repetir el once titular.

𝐈𝐀𝐂𝐂 🆚️ 𝐂𝐀𝐔 ⚽️#Clausura2025 #TorneoBetano



ℹ️ 𝘓𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘪𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘦𝘭 𝘦𝘯𝘤𝘶𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘥𝘦 𝘮𝘢𝘯̃𝘢𝘯𝘢.



🏟 Horarios y accesos ⤵️ pic.twitter.com/phh9r4Ty7v — Instituto ACC (@InstitutoACC) August 14, 2025

La duda pasa por Francis Mac Allister, quien purgó las dos fechas de suspensión. Si reaparece podría ser por Stéfano Moreyra, de buenos partidos hasta aquí. O por el delantero uruguayo Matías Fonseca.

Esto derivaría en un cambio de esquema, ya que se adelantaría Damián Puebla, autor del gol frente a Platense y repuntando en su nivel. Y el paraguayo Manuel Romero pasar a ser el único delantero.

Los convocados de Instituto para el duelo con Unión.

ASÍ VIENE UNIÓN ANTE INSTITUTO

De campaña irregular, Unión de Santa Fe perdió en la fecha pasada en la visita a Argentinos Juniors 1 a 0. Leonardo Madelón recupera al ex Talleres, Franco Fragapane, para el extremo izquierdo.

Cristian Tarragona tras firmar su contrato con Unión. (Prensa Unión).

Otro ex de la T, el delnatero Cristian Tarragona, es la duda para la ofensiva, y el que jugaría es Lucas Gamba para acompañar al ex Belgrano, Marcelo Estigarribia.

PROBABLES FORMACIONES DE INTITUTO Y UNIÓN

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stéfano Moreyra y Gastón Lodico; Manuel Romero, Damián Puebla y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizón Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Lucas Gamba o Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.