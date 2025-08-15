Vía Córdoba / Sorteo

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este viernes 15 de agosto

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

Redacción Vía Córdoba
15 de agosto de 2025,

Quiniela de Córdoba. Imagen ilustrativa (La Voz/Archivo).

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este viernes 15 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE VIERNES 15 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este viernes fueron: en primer lugar el 4101, seguido del 4113 y el 4892, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 4101- el Agua
  2. 4113- el Yeta
  3. 4892- el Médico
  4. 4577
  5. 3978
  6. 1038
  7. 4552
  8. 2483
  9. 3534
  10. 9179
  11. 4987
  12. 0497
  13. 3304
  14. 5810
  15. 0890
  16. 1613
  17. 2886
  18. 2121
  19. 1004
  20. 3111

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 4101 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 01 representa el Agua.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE VIERNES 15 DE AGOSTO

Como todas las tardes, se sorteará la Matutina de la Quiniela de Córdoba. Este viernes no será la excepción y a las 15 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

