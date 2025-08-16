Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer budín de manzana y canela súper esponjoso: receta ideal para la merienda

Una opción húmeda, casera y reconfortante para acompañar los mates en los días fríos.

16 de agosto de 2025

El invierno pide horno encendido y recetas que abracen. Y si hay una combinación que nunca falla, es la de manzana con canela. Charo, creadora de contenido de la cuenta @charorecetas en TikTok, compartió un budín que se volvió viral por su textura húmeda, sabor casero y aroma irresistible.

Perfecto para la merienda o para guardar en la heladera y disfrutar en rodajas, este budín se hace con dos tipos de harina y queda increíble con un glaseado por encima. Ideal para un agosto frío, con ganas de algo dulce y sin complicarte demasiado.

Qué ingredientes se necesitan para hacer budín de manzana y canela

  • 3 manzanas chicas (o 2 grandes)
  • 125 g de azúcar común
  • 75 g de azúcar moreno
  • 2 huevos
  • 140 ml de aceite neutro
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • 125 g de harina leudante
  • 75 g de harina integral
  • 1 cucharadita de canela

Para el glasé:

  • Azúcar impalpable
  • Jugo de limón
Paso a paso, cómo preparar budín de manzana y canela

  1. Pelá todas las manzanas. Rallá dos y cortá la otra en cubitos pequeños.
  2. En un bowl, uní las manzanas con el azúcar común y moreno. Revolvé para que se humedezcan bien.
  3. Incorporá los huevos, la esencia de vainilla y el aceite. Batí ligeramente hasta que se integren.
  4. Tamizá la harina leudante, sumá la integral y la canela. Mezclá todo hasta formar una preparación homogénea.
  5. Incorporalos a la mezcla y volcalo en un molde enmantecado y enharinado.
  6. Cociná en horno precalentado a 180°C por unos 60 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
  7. Mezclá azúcar impalpable con unas gotas de jugo de limón y volcá sobre el budín cuando esté frío.

