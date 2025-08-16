Cómo hacer budín de manzana y canela súper esponjoso: receta ideal para la merienda

El invierno pide horno encendido y recetas que abracen. Y si hay una combinación que nunca falla, es la de manzana con canela. Charo, creadora de contenido de la cuenta @charorecetas en TikTok, compartió un budín que se volvió viral por su textura húmeda, sabor casero y aroma irresistible.
Perfecto para la merienda o para guardar en la heladera y disfrutar en rodajas, este budín se hace con dos tipos de harina y queda increíble con un glaseado por encima. Ideal para un agosto frío, con ganas de algo dulce y sin complicarte demasiado.
Qué ingredientes se necesitan para hacer budín de manzana y canela
- 3 manzanas chicas (o 2 grandes)
- 125 g de azúcar común
- 75 g de azúcar moreno
- 2 huevos
- 140 ml de aceite neutro
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 125 g de harina leudante
- 75 g de harina integral
- 1 cucharadita de canela
Para el glasé:
- Azúcar impalpable
- Jugo de limón
Paso a paso, cómo preparar budín de manzana y canela
- Pelá todas las manzanas. Rallá dos y cortá la otra en cubitos pequeños.
- En un bowl, uní las manzanas con el azúcar común y moreno. Revolvé para que se humedezcan bien.
- Incorporá los huevos, la esencia de vainilla y el aceite. Batí ligeramente hasta que se integren.
- Tamizá la harina leudante, sumá la integral y la canela. Mezclá todo hasta formar una preparación homogénea.
- Incorporalos a la mezcla y volcalo en un molde enmantecado y enharinado.
- Cociná en horno precalentado a 180°C por unos 60 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
- Mezclá azúcar impalpable con unas gotas de jugo de limón y volcá sobre el budín cuando esté frío.