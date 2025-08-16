El actor Alberto Martín falleció a los 81 años. El artista tuvo una larga trayectoria en la escena artística argentina. Interpretando personajes que quedaron grabados en la memoria del público. Trabajó en las telenovelas más resonantes y compartió escenario y set de grabación con actrices como Andrea del Boca y Natalia Oreiro.

A los 81 años murió el actor Alberto Martín, una de las grandes figuras de la TV, cine y teatro argentino

El productor teatral Carlos Rotemberg informó la triste noticia en su cuenta de Instagram. Allí contó lo sucedido y tuvo palabras de cariño y acompañamiento para la familia del actor: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”

La noticia conmovió al mundo del espectáculo y también al público, ya que el actor era muy querido en el ambiente artístico. Participó de múltiples producciones. En telenovelas, películas y obras de teatro siempre destacó con sus interpretaciones únicas.

Carmen Barbieri conmovida, recordó a Alberto Martín y se emocionó hasta las lágrimas.

La actriz y conductora habló tras enterarse del fallecimiento del actor Alberto Martín. Ambos compartieron set de televisión y la actriz se mostró muy emocionada al recordar a su amigo.

Carmen Barbieri y Alberto Martín

Carmen Barbieri se mostró muy triste al hablar sobre el fallecimiento de su amigo Alberto Martín: “Mi corazón está roto”