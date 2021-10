Alberto Martín, cerca de cumplir 78 años, sigue vigente y trabajando. Actualmente está haciendo la obra “La Chica del sombrero rosa” junto a Adriana Salgueiro, María Rosa Fugazot, Kitty Locane, Zulma Faiad y Matías Santoianni. También hemos podido verlo participando en el panel del programa conducido por Soy Rada “Match Game”.

En entrevista con el programa de radio “Puchero Misterioso” que se emite por Luxradio.com.ar, el actor, comediante y productor dio detalles sobre su intensa trayectoria

-¿Vos te llamas Luis Alberto, como el querido Spinetta?

- Así es, me gustaba mucho el flaco, pero soy más de Metallica, Hermética, Los piojos. También me gusta el tango, es una lástima que no haya programas de tango. Me cambió la cabeza Astor Piazzolla, una música maravillosa.

- ¿Qué escuchas en tu tiempo libre?

- Me gusta escuchar radio, radio AM. Me gustan las voces, gente que habla. Soy de una generación donde la radio era una compañía.

Alberto Martín junto a Soy Rada.

Sobre su vida, Alberto Martín contó varios detalles. “Nací de casualidad en capital pero soy oriundo de José León Suarez, Partido de San Martín, que es parte de mi vida. Soy hincha de Racing y Chacharita, paré en la plaza de San Martín durante 20 años. Fui al río de la mano de mi padre que hacía remo y allí conocí de muy chico, así es que hoy vivo cerca del río”.

- ¿Seguís navegando?

- Sí, siempre a motor. Debo tener más de 50 viajes a Carmelo, Palmira, Colonia. El río es hermoso.

-Además de trabajar intensamente como actor, tuviste otras actividades. Tuviste agencia de autos, reciclabas barcos, tuviste balnearios en Pinamar, inmobiliaria y una pañalera en la Lucila.

- Sí, todo es cierto, la pañalera está en la Av. Rawson de la Lucila y te cuento que el arbolito que está en la vereda lo planté yo, es una Lagestroemia que ahora está mal podada. Siempre tuve tareas paralelas, tratando de combinar varias actividades. Me gusta trabajar y darle a mi familia todo lo que necesitan.

- ¿Cuáles son tus amigos del medio?

- Tengo amigos de mi generación: German Krauss, Antonio Grimau, Jorge Mayorano, Jorge Martínez, Pablo Alarcón. Los que estamos cerca de los 80. Mis amigos del trabajo. Otros que fui incorporando como Matías Santoianni, y otros muchachos de la parte técnica de canales de la televisión.

Una portada que protagonizó Alberto Martín.

- Hay una bisagra en tu carrera, que es tu paso del actor dramático y de Galán a la comedia.

- En el año 70 comienzo a ir a tomar café a una estación de servicio que estaba en Av. del Libertador y Pasteur, Martínez. Allí conozco a Luis Sandrini, a Hugo Moser y a Ángel Magaña. Un día, Hugo Moser me propone hacer “Los Hijos de López” y ahí me cambió la vida. Descubrí mi amor por la comedia y fue maravilloso.

Tras un repaso de sus diferentes producciones, el actor habló sobre su relación con Carmen Barbieri, con quien trabajó en 2019 en “20 Millones”, además de contar con la participación de Almada, Marcelo Debellis y Sol Pérez.

- Los medios te persiguen con Carmen Barbieri, ¿Cómo es eso?

- Te diría que si yo no amara tanto a mi mujer, Carmen Barbieri sería una opción en mi vida. Hoy, a mis 77 años, es una hermosa mujer, una buenísima persona, es la imagen de la generosidad. A veces las cosas se confunden respetuosamente un poco, pero la verdad es que nos gusta que nos mimen y no nos oponemos.

Alberto Martín junto a Carmen Barbieri.

-Luego del fallecimiento de tu esposa y que han pasado más de tres años, ¿Contemplas la posibilidad de tener otra pareja?

- No, no lo pienso. He sido muy feliz en mis 47 años de matrimonio con una mujer que amé y amo profundamente. Hoy es el vacío. Es difícil remontar luego de un amor así, tan permanente.

- Sé que ahora en tu casa te ocupas de todo, limpias, raparás, tenés todo funcionando.

- Salvo electricidad, que no hago, el resto lo que se te ocurra. Todo lo que pue puede hacer un hombre, lo hago yo. Carpintería, pintura, todo. Plancho, menos las camisas, que viene una señora a casa a ayudarme, pero pongo el lavarropas, lavo a mano y por supuesto cocino. Soy de salir a hacer las compras, voy a la verdulería del barrio, a la carnicería, hablo con los vecinos y los escucho mucho.

