Agustín Aristarán, o más conocido en el mundo del stand up como “Soy Rada”, estrena “Serendipia” su segundo especial de comedia en Netflix que promete una hora de humor, risas, música y una serie de anécdotas sobre su propia vida.

//Mirá también: Macarena Achaga, sobre ‘Luis Miguel, la serie’: “Para mí lo importante es representar a los latinos”

Vía País habló con Rada sobre la experiencia de hacer un especial de comedia sin público y en un teatro vacío, además de su relación con su hija y su visión del machismo en la magia.

- ¿De dónde surgió “Serendipia”, el nombre del especial?

- La palabra la conocí por mi cuñada, ella me dijo un día ‘tu vida está llena de Serendipias’ y yo dije ‘qué es esa palabra tan linda, que suena tan bien’ y me dijo eso, son hechos afortunados que suceden cuando uno no los está buscando y muchas veces te cambian el ritmo, el camino y me quedó sonando. Di una charla Ted hace un tiempo atrás, que se llama ‘Te vas a quedar acá', y bueno, ahí la palabra también cobró valor, mucho sentido ponerlo en palabras desde Agustín y no desde el personaje. Después el show devino en eso, o sea fue Inevitable, esa palabra tenía que estar. Me gustaba mucho como nombre de espectáculo y como estructura.

El especial de comedia se estrenó en Netflix el 27 de mayo 2021. ALAN ROSKYN/NETFLIX | ALAN ROSKYN/NETFLIX

El espectáculo fue grabado en medio de la pandemia en un teatro Astral completamente vacío, solo con la presencia de los seis camarógrafos y la banda de músicos, “Soy Rada & the Colibriquis”. ¿Es muy diferente hacer el show con público y sin público presente? ¿Cómo surgió la idea de hacerlo así, mostrando los lugares vacíos?

- Es intenso y hermoso, además de una mega producción para poder hacerlo y entender en qué momento el público ríes de verdad para que después en post-producción poner esa risa tan bien puestas. Al mostrar las sillas queríamos que esté ese meta-mensaje de este momento que estamos viviendo, que creo que va a ser inolvidable. Cuando ya estemos de vuelta todos abrazándonos y felices usando el barbijo lo menos posible, por ahí vemos este especial y decimos ‘Ok, en el 2020 y parte del 2021 pasó eso’, además de un poco desde la soledad del artista.

Soy Rada estrena "Serendipia", su segundo especial de comedia en Netflix. ALAN ROSKYN/NETFLIX

- Dentro de tu presentación tocas varios temas como lo es el machismo en la magia ¿Consideras que hablar de ellos es una forma de deconstruirlo?

- Cuando uno hace esto, la intención no es abrir mente como primer objetivo. Después suceden un montón de cosas con el público, que eso es responsabilidad del público lo que hace con ese mensaje. Yo tenía una necesidad de mostrarlo porque tuve como una vida anterior que fui mago mucho tiempo, 20 años casi de mago profesional, entonces me daban ganas y creo que tengo la autoridad para hacerlo porque si bien no fui ese tipo de mago a que denunció, pero claro que convivía con eso.

Soy Rada y su relación familiar

Durante el especial, Rada hace un veloz recuento sobre su vida, su relación con sus padres, su paso por la magia y la llegada de su hija Bianca agregando humor y música a la realidad.

//Mirá también: “Élite”: Netflix estrena cuatro “Historias Breves” con los protagonistas de las primeras temporadas

Soy Rada estrena "Serendipia", su segundo especial de comedia en Netflix. ALAN ROSKYN/NETFLIX

- Si ves “Serendipia” descubres que no es un show, por decirlo así, tradicional de stand up ¿Cómo lo describirías en tus palabras? ¿Con cuál de todas tus facetas crees que te sientes más identificado?

- La música y la comedias son como mis formas de comunicación más fuerte pero también fue la magia por mucho tiempo como también es hoy el programa de las entrevistas que hago en mi casa con mi programa “Rada House”. La verdad, tengo la suerte y soy muy privilegiado de poder hacer las cosas que me gustan hacer.

- En el especial cuentas muchos detalles de tu vida y especialmente sobre la paternidad y más siendo tan joven. ¿Qué opina Bianca de ser parte del show?

- Bianca estuvo desde los ensayos, por supuesto que fue consultada, le dije ‘Bianca voy a hablar de vos y voy a contar esto, ¿Te parece bien? y ella dijo ‘sí'. Y fue consultada varias veces en el trayecto de todo, en el armado de la presentación porque bueno estuvo mucho tiempo de gira este espectáculo y también en el de presentación en temporada fija y ahora para el especial también. Le dije ‘Oye mira que lo vio mucha gente, pero ahora lo va a haber mucha gente más ¿Estamos de acuerdo’ y ella dijo ‘sí papá’.