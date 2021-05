“Mis raíces siempre van a ser de allá”, dice Macarena Achaga mientras levanta su mate. A pesar de que está radicada en México desde hace muchos años, la actriz confiesa que, si tuviera un superpoder, sería teletransportarse hasta Mar del Plata, donde vive su familia.

//Mirá también: Quién es la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, y por qué tardó 16 años en reconocerla

En la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, de Netflix, Macarena es una de las protagonistas: interpreta a Michelle Salas, la hija del cantante.

Interpretar un personaje basado en la historia real de una persona que encima mira la serie, es todo un desafío. Y es todavía más complicado si conocés a la persona a la que tenés que interpretar. Por eso, Macarena se juntó con Michelle, que es toda una celebridad en México, y decidieron cómo se mostraría el personaje en la serie.

“Decidimos que iba a ser una interpretación mía. La historia está basada en los hechos que contó Luis Miguel, y siempre hay dos caras de la moneda. Mi actuación no está guiada por ella”, explicó en diálogo con VíaPaís.

La grabación de la serie de Netflix fue en medio de la pandemia y tuvo sus complicaciones. Sin embargo, Achaga se apoyó mucho en su amigo, Diego Boneta (que interpreta a Luis Miguel) y en Juanpa Zurita (el hermano del cantante, Alex), quien se volvió su pareja.

Luego del estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix, la joven de 29 años protagonizó tapas de las revistas mexicanas más importantes y también se volvió muy popular en la Argentina.

“Hoy en día para mi lo importante es representar a los latinos. A todos. Para mí es importante llevar lo que tengo de argentina y de mexicana al mundo”, manifestó.

Además de estar concentrada en su carrera, Macarena está comprometida con varias causas sociales, entre ellas, con la lucha por los derechos LGBT. Cuestiona las reglas y hace sus “berrinches” cuando algo no le convence en sus papeles. “Con mis personajes y con mi voz, con la forma en que cuestiono las reglas y siendo bastante disruptiva… Si hay algo que yo pueda hacer para lograr un cambio positivo en el mundo me siento en la responsabilidad de hacerlo”.

Una escena de la serie de Netflix. Camila Jurado/NETFLIX | NETFLIX

-Sos la actriz argentina del momento. ¿Sos consciente de todo lo que te está pasando?

-Es un poco extraño, porque el hecho de no estar en Argentina no me permite ver en sí la repercusión que tiene la serie allá. Pero sí siento el amor que me están mandando. Creo que este personaje de Michelle no hubiera sido lo mismo si yo no tuviera mis raíces argentinas. Es un momento donde mi corazón está compuesto por muchos lugares, pero mis raíces siempre van a ser de allá. Y mi mate. Siento que hay mucho en Michelle que viene de Argentina.

-Vos la conocés a Michelle, ¿no?

-La conozco, hablamos un poco del personaje y decidimos que iba a ser una interpretación mía. La historia está basada en los hechos que contó Luis Miguel, y siempre hay dos lados de la moneda. Sentí que era más fácil desentenderme de esa responsabilidad de decir que estoy guiada por ella.

-Tu actuación con Diego Boneta tiene algo un poco raro: él hace de tu papá, pero tiene tu misma edad. ¿Cómo se sintió eso?

-Fue muy extraño pero muy divertido. Ayudó mucho la caracterización de él. Diego es muy amigo mío, pero teníamos muy en claro que la relación que había que contar era otra. En general nuestro trabajo fue hermoso, muy revelador, aprendí mucho, nos acompañamos mucho y nos tocó un momento muy duro de la humanidad para vivir juntos, por lo cual no hubiera sido el mismo resultado si no nos hubiésemos tenido tanto cariño y contención.

Diego Boneta (Luis Miguel) y Macarena Achaga (Michelle Salas) en ·Luis Miguel, la serie·. Instagram

-Me imagino que cada domingo estarán esperando las repercusiones. ¿Están en contacto con Diego, con César, con Luz? ¿Hablan de las repercusiones que está teniendo la serie? Con Juanpa Zurita no te pregunto porque ya sé que sí.

-Con Juanpa hablo bastante, ¡pero no de la serie! De mis amigos y conocidos de allá, con Luz es la que más me llevo, aunque no tengo contacto todo el tiempo. Pero sé que van pasando cosas todos los domingos, y que salga un capítulo cada semana lo hace más especial que si estuviera toda la serie para ver en un fin de semana. No hablo tanto con ellos pero los admiro mucho, todos están muy bien en sus papeles y me da mucho orgullo.

//Mirá también: Stephanie Salas, la ex de Luis Miguel, no está contenta con la serie

-Sos de Mar del Plata pero hace mucho que estás en México. ¿Qué es lo que más extrañas de la argentina?

-Extraño mucho a mi familia. Es muy complicado transmitir en cinco minutos todo lo que me tomó llegar hasta este momento de mi carrera… fueron tantos “no”. Y, al final del día, estaba sola. Cuando me preguntan si pudiera tener un superpoder, cuál sería, digo siempre que sería teletransportarme. Si bien soy mexicana para muchos aspectos, soy muy argentina para otros, y mi familia está allá, por eso me parte un poco el corazón tenerlos tan lejos. Argentina es un país hermoso.

Macarena Achaga tiene cerca de dos millones de seguidores en Instagram. @macabeso | Instagram

-Acá hubo mucha expectativa por el estreno de la serie, en parte porque hay muchos actores argentinos. Pero vos sos la única argentina que interpreta a una mexicana. ¿Fue difícil conseguir ese papel?

-Muchísimo. Fue uno de los impedimentos más importantes, no solamente a la hora de este personaje sino a la hora de migrar. No es que yo me quiera sacar un acento o poner otro. Viví en Argentina hasta los 10 años, después me fui a vivir a España, después a México... fue un popurrí y estoy agradecida, porque me dio la posibilidad de tener una mente más abierta. El acento lo integré en mí porque me gusta poder contar historias de más lugares y hoy en día para mí lo importante es representar a los latinos. A todos. Para mi es importante llevar lo que tengo de argentina y de mexicana para todo el mundo. Son muchos años de mucha carrera, de mucho ‘picar piedra’, de muchos ‘no’, pero esperemos que la vida me permita llevar el nombre Argentina y el nombre México para el resto del mundo en alto en otras plataformas, en otros lugares y niveles.

Juanpa Zurita y Macarena Achaga anunciaron que están en pareja por las redes sociales. (Instagram/juanpazurita)

-Sé que no hablás mucho de tu vida privada, pero te tengo que preguntar por Juanpa Zurita. En Argentina se volvió conocido con la serie, pero en México es una celebridad. ¿Se conocieron en la grabación o se conocían de antes?

-Nos conocemos hace como seis años y siempre hemos estado cerca porque tenemos muchas cosas y amigos en común. La vida nos ha puesto cerca una y otra vez. Esta vez, creo que el destino nos hizo coincidir. Y se siente todo tan bien. Yo no comparto mucho en las redes y él es más abierto. Pero creo que todo el aprendizaje, todos los años, todos los “no”, toda la distancia que he sufrido, están ahora compensados en la calidad de persona que está al lado mío y la calidad de relación que puedo tener.

-¿Conociste a Luis Miguel?

-¡No, que terrible! Voy a tener que ir a un concierto urgente.