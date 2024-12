¿Romance fugaz? Cómo fue el fallido encuentro entre Sabrina Rojas y Luis Miguel

Luis Miguel es uno de los grandes galanes en la industria del espectáculo hispanoamericano. Su sonrisa, algo traviesa y voz distinguida, lo ha destacado como uno de los artistas más exitosos con más de 100 millones de álbumes vendidos.

“Es muy profesional, muy centrado en su trabajo. Es buena onda, una persona muy amable y educada”, reveló Marcelo Figoli, responsable del “Luis Miguel Tour”, sobre la personalidad del Sol de México.

Ahora bien, el cantante cerró su gira mundial el pasado 17 de diciembre en Buenos Aires. Tras el reencuentro con su fanaticada, Sabrina Rojas confesó una gran anécdota con el Sol de México: casi lograron interactuar.

Cómo fue el “encuentro” fortuito entre Sabrina Rojas y Luis Miguel

La actriz reveló su conexión con el cantante durante su programa “Pasó de América”. Allí, su compañero Augusto “Tartu” Tartúfoli adelantó la posibilidad que Rojas habría tenido un encuentro íntimo con Luis Miguel.

“Queremos que cuentes la anécdota del telo con Luis Miguel”, dijo el conductor en vivo. Y a dúo con la locutora expresó: “¡Qué cuente la del telo! ¡Qué cuente la del telo!”.

Seguidamente, Sabrina aclaró lo sucedido al sentenciar que no estuvo en un telo con el artista, pese a que le hubiese interesado. “Empiezan a mezclar todo, el telo y Luis Miguel. Pero no, ¡ojalá hubiese ido a un telo con Luis Miguel! (...) ¿Vos te pensás que si yo hubiera ido a un telo con Luis Miguel no lo hubiera contado en todo este tiempo? Hubiese salido gritándolo. ¡Olvidate!”, sentenció la exesposa de Luciano Castro.

Sabrina Rojas deslumbra con su estilo en las redes sociales.

Tras aclarar los rumores, Sabrina comenzó a explicar su anécdota con el Sol de México. “Mi anécdota con Luis Miguel es que yo estaba en un restaurante, Buenos Aires News, y él estaba comiendo abajo. Entonces, me dijeron: ‘¿querés bajar a saludarlo?’. Yo no era conocida”, explicó la actriz.

Finalmente, Rojas recalcó que quería ir a conocerlo. Sin embargo, entre sus pensamientos intrusivos y los dichos de su amiga, decidió no hacerlo. “Tenía una amiga quema coco, que me decía ‘no, vas a quedar como un gato’. Yo quería bajar, pero al mismo tiempo decía ‘no, tenés razón’. Y no fui (...) Es la no anécdota con Luis Miguel. Ella, ¡siempre triunfando! Hoy sabés cómo iba. Quede, como quede, que piensen lo que quieran”, cerró ´Rojas sobre su no encuentro con el intérprete de Ahora te puedes marchar.