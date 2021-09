Roque Narvaja (70) acaba de publicar su nuevo álbum “Mar de la tranquilidad”, un trabajo que consta de 11 canciones con mucha producción y alguna de ellas cuentan con videoclip, como es el caso del tema “Fue una foto de papel”.

En diálogo con el programa radial “Puchero Misterioso” que se emite por Luxradio.com.ar, el cantautor repasó sus inicios en la música, además de dar detalles sobre la etapa de “La Joven Guardia”, su posterior exilio en España, sus éxitos y su otra pasión: la aviación.

Sobre sus inicios en la música, Roque explicó que todo inició en casa, donde había una guitarra y un bombo: “Somos provincianos y el folclore es muy importante. Intenté ser uno de los Chalchaleros o de los Fronterizos, pero cambié y me convertí en uno de los Beatles. Tenía un grabador. Todo empezó como un juego, tenía bandas y finalmente armamos La Joven Guardia”.

- ¿Había intercambio con los rockeros de aquella época?

- A “Manal” le prestamos los equipos para grabar su segundo disco. Con los de “Almendra” fuimos amigos, con Luis Alberto nos veíamos casi todos los días y hoy sigo siendo amigo de Emilio del Guercio, de Litto Nebbia también. Con Pappo tocábamos mucho, fue muy generoso conmigo. Me pasó yeites de blues que no los tocaba nadie y yo a su vez le pasaba cosas a Edelmiro Molinari.

Sobre el inicio de su carrera como solista, el músico expresó: “Luego de salir del sello les propuse que quería ser solista pero no comprendieron la propuesta, allí me voy al sello Trova donde grabé “Octubre” con Uña Ramos y Nebbia, grabé también “Primavera” y “Chimango”. Luego, ya en el año ‘76, me prohíben y me voy a España.

-En España tenés muchos éxitos. Hay una canción que te graba Miguel Ríos y se convierte en un éxito muy grande en Europa.

- La canción “Santa Lucía” estaba dentro del repertorio que hacía con una banda de jazz-rock con muchos músicos muy buenos. Y un día me llama el productor de Miguel Ríos y me la pide para grabar. En esa grabación toco las guitarras acústicas, el tecladista era Thijs van Leer, el de la banda Focus. Con Thijs grabamos 2 discos “amante de cartón” y “balance provisional”

- ¿Cómo era el circuito de trabajo en España?

- En aquella época los cantantes iban más a América. Nosotros actuábamos en todos los pueblos y ciudades de España, en verano se actúa al aire libre en ferias, fiestas de pueblo y plazas de toros. En invierno íbamos a teatros y teníamos grabaciones, y además hacíamos giras en Argentina.

El cantautor dio detalles sobre su carrera musical y sobre su otra pasión: la aviación.

Sobre su pasión por la aviación, el autor de “Menta y limón” detalló cómo surgió: “Mi familia estuvo vinculada a la aviación militar y a la fábrica de aviones de Córdoba, Mi padre fue fiscal del gobierno en los años 50 en la provincia de Córdoba y, si bien no pude entrar a la escuela de aviación, esa vocación quedó pendiente”.

Sin embargo, tiempo después, el músico logró tachar ese pendiente de su lista: “En los años 90 comienzo a volar en planeador, me recibí de piloto en planeador, volé en motor y hace más de 12 años que soy piloto profesional e instructor de vuelo”.

Es que, en la actualidad, Roque continúa volando y dando cursos de aviación. Además, cuando vaya regularizándose todo tiene planes para regresar a España y para realizar giras en diferentes países de Latinoamérica.

**Entrevista del programa radial “Puchero Misterioso”.