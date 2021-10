Se filtraron supuestos chats de la actriz con el futbolista . “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo en alguna parte del mundo donde no te conozcan”, le escribió ella. Luego, él respondió: “Jajaja ¿para qué? ya me aburrió la joda”.

En las redes sociales comienzan a relacionar a China Suárez y al futbolista de la selección, Rodrigo De Paul. A la mañana siguiente, él desmintió todo tipo de vínculo. “No la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Por Francesca (su hija) que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada”, dijo.