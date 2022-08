Rumores y más rumores, pero esta vez un audio estaría confirmando cómo es la verdadera situación entre Wanda Nara y Mauro Icardi: ella se quiere divorciar del futbolista.

Tal vez no haya más fotos de Wanda Nara y Mauro Icardi juntos.

En los audios que se filtraron, la mediática cuenta el verdadero motivo que la trajo hasta la Argentina, que es darle fin a su matrimonio.

Rumores de crisis, ¿confirmados?

Hace semanas que la pareja está inmersa en rumores de crisis y rotura, mientras que los trascendidos mostraban a un Icardi queriendo darlo todo para recuperar el amor de Wanda. Sin embargo, en el audio privado que se filtró, la modelo no deja mucho margen para la especulación: “Estoy haciendo el divorcio”, dijo.

El programa de América, LAM, puso al aire los audios privados de Wanda, dando así por prácticamente consumado el vínculo amoroso entre ellos.

Se filtraron audios privados de Wanda Nara

“Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.

Estas fueron las palabras de Wanda Nara que le envió a una empleada. Esta mujer, Carmen, hace poco acusó a la modelo de haberla dejado varada en una casa de campo en la ciudad de Milán, aunque Wanda negó conocerla.

El periodista Ángel de Brito explicó que esa no fue la única grabación que se filtró. En otro mensaje, la mediática actriz de 35 años le recrimina a esa mujer, Carmen, de haberla expuesto ante los periodistas.

“Lo que no puedo creer es que hables así y que digas esas cosas en la tele. Vos dijiste que no eras así y siempre criticaste a las personas que hacían eso. La verdad es que no entiendo por qué si siempre te ayudamos con todo lo que necesitaste. Si ahora te estás queriendo ir, no me parece que sea la manera ir a pedirlo en la tele”.

Ante esto, Carmen desmiente las acusaciones de Nara de haber expuesto la vida personal de ella. Le agradece por todo y en cuanto le envíe los pasajes se marchará de su lado.

La polémica principal con Carmen surgió a raíz de que ella acusó a Wanda de haberla dejado olvidada en la casa de campo de Milán.

Lo comentado por la periodista Marcela Tauro es que la empleada se habría quedado sin documentos ni comida y que era el jardinero de la casa y varios vecinos los que le estarían llevando alimentos a la mujer.

De todos modos, Wanda Nara negó tener una empleada con ese nombre, pero ahora se filtraron audios que la estarían desmintiendo.