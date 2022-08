Desde octubre de 2021 que Wanda Nara no tiene mucha tranquilidad en su vida. Con la explosión del Wandagate tras haber descubierto el affaire que Mauro Icardi, su esposo, tuvo con la China Suárez, la empresaria no sale del ojo de la tormenta. Constantemente la pareja enfrenta rumores de crisis y esta vez la historia no es diferente.

Repleta de valijas, en soledad y sin muchos ánimos de contestar preguntas, la mayor de las Nara aterrizó a las 11 de la mañana del lunes 1 de agosto en Argentina. Días atrás Wanda estuvo disfrutando de unas espléndidas vacaciones en Europa junto a su hermana y su madre.

Acompañada solo por su estilista, Wanda llegó al país. Foto: Movilpress

“El vuelo estuvo bien, pero estuvimos una hora demorados por la neblina, tuvimos que ir hasta Montevideo”, explicó Wanda al ser consultada por el viaje por un periodista de Socios del Espectáculo (eltrece). Sin embargo, el cronista pretendía obtener más información sobre su esposo, con quien no se la ve hace un tiempo.

Wanda Nara prefirió no hablar sobre Mauro Icardi. Foto: Movilpress

Qué dijo Wanda Nara sobre los rumores de crisis con Icardi

“¿Estás bien con Mauro?”, era la pregunta que más se repetía entre los periodistas que fueron a recibirla a Ezeiza. “Sí, todo bien”, se limitó a contestar Wanda que sólo estaba acompañada por Kennys Palacios, su estilista.

Wanda Nara llegó a la Argentina. Foto: Movilpress

La falta de comentarios, fotos y algunos indicios de los últimos días en sus redes sociales, alimentan rumores que indicarían que la pareja está en plena crisis. Aparentemente, la famosa planea instalarse en Argentina ya que participará de un nuevo reality musical en Telefé, en el que también podría participar la China Suárez.

Wanda Nara posó desde un yate con una malla enteriza negra en Ibiza. Foto: Wanda nara

Si bien se mostró predispuesta a hablar, no quiso ahondar mucho en su vida privada ni sobre sus vacaciones. Mucho menos, contar intimidades sobre la relación con el futbolista del PSG. “Estás un poco intenso, ¿me dejás pasar?”, le dijo al movilero que le estaba haciendo la nota.