Wanda Nara no para de dar de qué hablar con las publicaciones que sube en su cuenta de Instagram. Hace algunos días fue furor luego de que se viralizaran fotografías de la modelo “al natural” desde sus vacaciones. Sus más de 13 millones de seguidores vienen siguiendo muy de cerca el descanso que se esta tomando la joven junto a su hermana, Zaira Nara.

Zaira y Wanda Nara desde Ibiza. Foto: Instagram

La esposa del jugador de futbol compartió una imagen desde un yate donde se la puede ver con una malla enteriza negra. “Baby que más”, comentó jugando con la canción de Karol G, Provenza y se llevó 134 mil me gustas y decenas de comentarios.

Wanda Nara posó desde un yate con una malla enteriza negra Foto: Wanda nara

“Bomba latina !!! Además no limita los comentarios como otras!”, “Lo que se viene...”, “Hace rato que no se na de ti”, “Sos una genia querida, que mierda importa lo que digan los demás, a vos nadie te llega a los talones , si hablan de mal de vos porque no tienen vida”.

La rubia compartió un video de sus vacaciones en Ibiza e hizo estallar las redes.

Cómo son las vacaciones de Nora Colosimo, la madre de Wanda y Zaira Nara

Luego de encontrarse en Paris donde vive Wanda Nara con su esposo Icardi, las hijas de Nora Colosimo viajaron a Ibiza junto a cuatro de sus nietos: Isabella Icardi, Francesca Icardi, Malaika Von Plessen y Viggo Von Plessen. Wanda Nara y Zaira Nara decidieron realizar un viaje de solteras, sin sus esposos.

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, se mostró como toda una estrella disfrutando de sus lujosas vacaciones en Ibiza. Foto: Nora Colisimo

Mientras tanto su madre, Nora recorrió el viejo continente y realizó una escapada para encontrarse con sus hijas en Ibiza. La mujer cuenta con 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram con quienes compartió fotografías del minuto a minuto.